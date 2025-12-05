嘉市頒獎表揚戒菸服務流感疫苗績優機構及衛生保健績優志工
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市政府衛生局今(5)日於耐斯王子大飯店舉辦「無菸清新好環境 專業醫護齊+1」頒獎典禮，林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席，公開表揚114年度「戒菸服務」、「流感疫苗接種」績優醫事機構及衛生福利部志願服務獎勵得獎志工。戒菸服務表現優異的獎項依據服務量、成功率及衛教協助等指標頒發，同時鼓勵新加入的機構；市府亦針對流感疫苗施打方面，感謝 6 間醫院協助進入校園為師生接種，並表揚在社區及院所中接種數量最多的前 5 名醫療院所。最後表揚衛生福利部認證，服務時數達 8,000、5,000、3,000 小時的衛生志工，感謝他們以專業、耐心與無私奉獻，讓嘉義市每一位市民都能感受到健康的守護與溫暖的陪伴。
林瑞彥副市長表示，「戒菸找專業，成功去菸癮。」衛生保健志工服務於醫院、捐血站、衛生局、衛生所，用實際行動展現社會的溫暖與幸福，114年共提供4,157人次戒菸服務。副市長林瑞彥代表黃敏惠市長，向在醫院、衛生所及捐血站等服務的醫護人員與志工致以最深的感謝，正是因為有這些志工無私奉獻時間與精神，嘉義市民的健康才能受到完善的保護；而嘉義市戒菸服務機構，是戒菸民眾最堅實的後盾，感謝每一位專業的醫事人員陪伴市民邁向健康人生。林瑞彥副市長提到，嘉義市獨特的建城歷史已達 321 年，並熱情歡迎全國民眾一同參與嘉義市在12月的熱鬧慶典，尤其自12月12日至28日舉辦的 「320+1 城市博覽會」，以及從12月20日開始延續至元旦的國際管樂節，邀請大家一同來嘉義市共襄盛舉。
▲嘉市頒獎表揚衛生保健績優志工 ，其中陳駿容志工（右）服務年資已超過24年，服務總時數已超過35,000小時。
衛生局廖育瑋局長表示，為方便民眾接種流感疫苗，衛生局與嘉義市流感疫苗合約醫療院所醫院、診所合作提供多項接種活動，嘉義市65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事執登人員等3大重點對象，流感疫苗接種率均高於全國平均，這是在地醫療團隊共同努力推動的成果，今日特別致贈感謝狀及禮券予部立嘉義醫院、臺中榮總嘉義分院、天主教聖馬爾定醫院、陽明醫院、盧亞人醫院及安心醫院等6家協助校園施打疫苗的醫院，也致贈獎狀及禮券予嘉義市流感疫苗接種量排名前5名合約診所，第1名嘉安婦幼診所、第2名崇安診所、第3名楊澍青診所、第4名安家診所、第5名六福診所，感謝醫院致力於校園流感疫苗接種，以及診所醫師、醫護人員積極推廣與協助，達到群體免疫的環境。
頒獎典禮頒發「 二代戒菸服務卓越獎」，得獎單位醫院組有嘉義基督教醫院、陽明醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、天主教聖馬爾定醫院、衛生福利部嘉義醫院；診所組有張耿源診所、佑仁診所、吳長宗診所、安家診所、全安診所、慎諭婦產科診所；藥局組是晟安藥局、照子社區藥局獲獎。「戒菸衛教績優獎」得獎單位，醫院組嘉義基督教醫院，診所組佑仁診所，藥局組晟安藥局；「戒菸成功績優獎」得獎單位，醫院組陽明醫院，診所組佑仁診所，藥局組早晨藥局；依轉介戒菸專線並實際接受服務評比頒發「戒菸專線成功獎」，得獎單位為陽明醫院及陳明煌診所；戒菸服務進步得獎單位臺中榮民總醫院嘉義分院及張耿源診所；今年亦有 3 家新加入戒菸服務之機構獲表揚；「 無菸醫院醫事人員戒菸績優服務王」有9人獲獎，感謝專業醫護攜手守護市民健康，健康有您再 +1。
今日安排衛生福利部全國志願服務獎勵及衛生福利類獎勵獎項轉頒，獲獎志工有36人，包含服務時數達8,000小時金牌獎2人、5,000小時銀牌獎8人及3,000小時銅牌獎8人；衛生福利類獎勵獎項獲獎志工有18人，包含服務時數達2,500小時的金質獎7人、2,000小時銀質獎5人及1,500小時銅質獎6人，其中志工年齡最長的是81歲陳駿容、曾陳對玉志工。
▲嘉市頒獎表揚衛生保健績優志工 ，其中陳對玉志工（右）服務年資超過20年。
駿容志工自90年加入台中榮總嘉義分院志工隊，服務年資已超過24年，服務領域包含衛生保健、環保、社會福利、警政、文化、教育、消防及政風，服務總時數已超過35,000小時；對玉志工94年加入聖馬愛心志工隊，也在環保、社會福利、警政領域服務，志工年資已超過20年，志工是社會寶貴的資產，也激勵更多民眾參與志願服務，市政府感謝所有志工展現勇壯精神，回饋社會共創世代宜居的嘉義市。另有關戒菸服務以及免收戒菸藥品部分負擔費用資訊可至嘉義市衛生局網站查詢( https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=6066 )。（照片：記者劉芳妃翻攝）
其他人也在看
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 45
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 5 小時前 ・ 2
小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管
醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
不用減重？中國新研究：40歲後微胖才是長壽「黃金體重」
你是不是也在為中年「發福」煩惱？在焦慮之前，不妨先看看這項研究結果。據上海交通大學醫學院團隊發布研究指出，經追蹤16.6...世界日報World Journal ・ 1 小時前 ・ 1
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 2
不吃早餐更易胖！營養師揭「燃脂搭配」反而瘦更快 1飲料別狂喝
許多人在執行體重管理期間，時常不吃早餐，想說少吃一餐，可以減少熱量攝取，希望進而達到減重的目的，然而在2020年的一則研究報告中指出，分析多個不同研究模式，探討：不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，發現一致性的結果就是「不吃早餐」與「超重和肥胖」之間有著強烈的正相關，這表示「不吃早餐」很有可能讓你的減重計畫破功。推測可能的原因是因為少吃一餐，會引發對食物的渴望，進而造成在下一餐反而吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量的地雷食物，讓你越減越胖。 早餐吃得對 讓你代謝效率更加倍 營養師林俐岑指出，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確的方式是「早餐不僅要吃，還要吃得對！」空腹一整夜，隔天早餐若沒有吃，可能會因為低血糖而無法順利思考，也提不起勁。早餐若能夠攝取到優質營養素的話，可以幫助你開啟活力的一天。想要擁有好精神、好體態，早餐必備的營養素以及飲食原則： 1、減少精緻澱粉、精緻糖的攝取若你的早餐時常以麵包、饅頭、蛋糕、鬆餅、奶茶打發的話，高澱粉、高糖食物會讓你血糖快速飆升，造成昏昏欲睡，不僅沒有精神還容易變胖。大腦喜歡「緩慢釋放葡萄糖」的碳水化合物，持續供給大腦能量常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
「1醃製物」能減脂！研究：防糖尿病、脂肪肝、護腸道：要天天吃
現代人致力減脂、預防慢性病。一項研究發現，每天吃韓式泡菜，不僅能幫助減重，還能改善脂質代謝，是邁向健康體態的天然幫手。研究人員分析，這是因為泡菜富含乳酸菌與發酵代謝物，能夠調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群的作用。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
吃羊肉爐進補又喝烈酒！40歲男整夜狂跑廁所10多次「尿不出來」崩潰
時序正值冬令進補，台中一名40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐，沒想到當天晚上竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁上廁所卻尿不出來，直到天亮忍受不了立即到醫院就診，經診斷為「攝護腺急性發炎」，原因是男子羊肉爐進補又喝烈酒，導致攝護腺受到刺激而發炎，幸好經過藥物治療後症狀已獲改善。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒
F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，照片中的他臉頰凹陷、身形消瘦，被質疑是否健康出狀況。吳建豪對此表示，體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。醫師則提醒，若非刻意的體重減輕，要小心潛藏疾病，例如癌症、胃腸疾病等，「若體重驟減下，應就醫進行完整性評估，以確保健康。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
怎麼一直累？他驗出大腸癌三期 醫嘆：很多人忽略1常見症狀
【高沛生／綜合報導】「一直很累」竟是大腸癌警訊！劉博仁醫師分享一名男病患案例，原本只是血紅素 11.5 g/dL 的輕度貧血，加上腫瘤指標 CEA 8 ng/mL，病患仍以「很忙、應該沒事」推託大腸鏡。劉醫師憑經驗堅持要求檢查，結果竟揪出乙狀結腸腫瘤、大腸癌第三期。他感嘆，許多人長期疲倦卻不當一回事，往往就這樣錯過黃金治療時機。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
痠痛貼布用1個月…44歲男「腎功能急速惡化」 藥師示警：2類人小心
痠痛貼布會影響腎功能？藥師洪正憲分享一則真實案例，日本一名44歲男性因車禍受傷使用含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛貼布，不到1個月就出現急性腎損傷，腎功能急速惡化，停用後腎功能才逐漸恢復。對此，洪正憲提醒，外用消炎止痛藥並非完全無風險，尤其對於有患有慢性腎病、血鈣偏高者來說，要小心使用。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話