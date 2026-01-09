嘉市風災後復原經費不足 王美惠協調中央支援

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）去年丹娜絲颱風造成嘉義市區多處設施受損，目前仍有28處公園及行道路樹待修復，經費尚需約3億元。立委王美惠今天邀集內政部國土管理署等單位協調，承諾會盡速配合辦理。

民進黨籍立委王美惠服務處發布新聞稿，去年丹娜絲颱風及728豪雨造成嘉義市區多處嚴重受損，先前嘉義市府已動用災害準備金進行搶修，但仍不足以因應整體復原需求，亟需中央支援。

王美惠今天邀集公共工程委員會及內政部國土管理署，召開災後重建經費協調會，要求中央依嘉義市實際經費需求，請國土署將市府所需經費，專案報請行政院核定，並以預備金支應，協助嘉義市恢復市容。

廣告 廣告

王美惠表示，中央依「災後復原重建特別條例」針對道路、公共設施、橋梁、清淤編列新台幣16.5億元。目前已補助各縣市政府公共設施約9.6億元、垃圾清運約6.7億元，合計約16.3億元，現僅剩2000萬元餘額，但嘉義市仍有28處公園及大量行道路樹待修復，經費尚需約3億元。

王美惠說，在會中要求國土署將嘉義市所需經費專案報請行政院，動用預備金支應。國土署與公共工程委員會也承諾全力支持，並請市府先行修正相關項目單價，後續採實作實算方式辦理，以利審查與發包作業加快進行。

王美惠說明，去年風災國土署已先行補助嘉義市兒童福利中心外牆整修及港坪運動公園體育館修繕，計1400萬元。（編輯：黃世雅）1150109