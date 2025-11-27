嘉市首本官方環境教育繪本 發行

嘉義市政府環境保護局攜手嘉義市環境教育輔導團，共同發行嘉義市第一本官方環境教育繪本《木都綠旅行》，以嘉義市「木都」意象為核心，融合低碳旅遊、新永續淨零及在地文化理念，期望以閱讀帶領讀者探索嘉義，並愛上這座具文化底蘊與綠色願景的城市。

此次發表官方繪本《木都綠旅行》以旅行作為敘事主軸，透過溫暖細膩的插圖及探索文字，引領讀者穿梭嘉義市街區，走訪多處具代表性的木造建築與老屋再生案例。書中收錄新式木構造在現代建築中的多元運用及建築碳儲存量，讓讀者在圖文之間理解木材生命力、可再生性及調節溫濕等優勢。透過輕鬆的閱讀體驗，看見嘉義市如何將木都與新永續淨零願景相互連結，以實際行動面對氣候變遷。