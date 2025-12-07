嘉市「共創陶城」互動展 以AI科技重新體驗交趾陶之美

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市今年迎來建城321週年，「320+1嘉義市城市博覽會」以「共享城市、宜居城市、摩登城市」為策展核心，展現市民參與及城市共創的精神。嘉義市長黃敏惠今（7）日出席《數位互動 共創陶城》記者會，以創新數位互動方式呈現嘉義最具代表性的傳統工藝之一「交趾陶」，讓參觀民眾以「參與」的方式，體驗在地文化的獨特魅力。

黃敏惠市長表示，嘉義是一座讓藝術融入日常的城市，處處都能看到文化的力量，從博物館到廟宇，都可以見到交趾陶的身影，展現民間與藝術家的創作能量。為了讓更多人理解並欣賞交趾陶，嘉義市立博物館導入數位科技與 AI 互動方式，讓工藝不再只是觀賞，而是以互動的方式走近大眾，讓傳統工藝不僅能被看見，更能被體驗與共創，讓參觀者以更生動、更深入的方式體會交趾陶的美，與我們的文化產生更深的連結。

文化局長謝育哲指出，《數位互動 共創陶城》透過科技賦能，讓傳統工藝不僅得以延續展示，也能更貼近市民的生活脈動，激發更多創意發想與共創可能。未來，嘉義市政府文化局也將持續把數位科技導入其他文化場域，讓每一位參與者都能更直接、沉浸的方式理解、欣賞並進一步愛上這座城市的文化魅力，逐步實現「小城市，大創新」的城市願景。

嘉義市立博物館攜手中華電信推出《數位互動 共創陶城》以「手感」為核心理念，推出兩項全新數位互動體驗：「葉王工藝社 全民捏陶」與「探陶藝次元」。其中，「葉王工藝社 全民捏陶」以非接觸式的手勢感測為亮點，讓民眾進行浮空捏陶，再藉由AI即時生成釉色與紋理，讓交趾陶之父葉王的工藝精神轉化為可親身參與的創作體驗。每位參與者都能完成獨一無二、可帶走的數位交趾陶作品，在動手創作中感受傳統工藝的巧思與美學。

「探陶藝次元」則是以交趾陶常見的三大創作題材──戲齣人物、飛禽走獸、花果器物為核心，透過感應式互動導覽，引導民眾循序探索各主題脈絡。例如在戲齣人物章節中，特別呈現嘉義九華山地藏庵的「戴潮春事件陶壁」。此作品為國家薪傳獎得主交趾陶大師呂勝南的封刀之作，同時也是首件以嘉義在地歷史素材所打造的交趾陶陶壁，在工藝史上別具意義。展區各互動章節皆依據題材涵義延伸設計，讓原本需仰賴文字說明的敘事脈絡，以更具臨場感與參與性的形式重構呈現。

本次的文化科技應用裝置位於嘉義市立博物館三樓交趾陶館，歡迎大家前來親身體驗。文化局表示，為響應「320＋1嘉義市城市博覽會」，自即日起至12月28日博覽會期間，至現場參觀的民眾即有機會抽中博物館特別製作的「嘉博館限定版LINE貼圖」。此外，交趾陶館的展覽摺頁也同步推出期間限定的 Web AR 拍照互動，提供市民與遊客以更輕鬆的方式走進嘉義工藝文化。期待藉由多元的數位體驗，讓更多人以有趣且直覺的方式，建立與交趾陶的文化連結。

圖：嘉義市長黃敏惠今（7）日出席《數位互動 共創陶城》記者會，以創新數位互動方式呈現嘉義最具代表性的傳統工藝之一「交趾陶」，讓參觀民眾以「參與」的方式，體驗在地文化的獨特魅力。（記者吳瑞興攝）