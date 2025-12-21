嘉市 城市變展館一周吸逾120萬人

320+1嘉義市城市博覽會12日盛大開幕，在國際管樂節助攻下，一周內吸引超過120萬以上人次參觀。（呂妍庭攝）

「320+1」嘉義市城市博覽會12日盛大開幕，在第33屆國際管樂節助攻下，一周內吸引超過120萬以上人次參觀。嘉義市文化局表示，市博會展期期間，除國內遊客，也有許多國外貴賓陸續到訪，包括日本千葉縣議會、富津市議會議長與議員、宮城縣加美町町長及議長等20多人組團前來，一起感受320+1城市博覽會的驚人吸引力。

320+1市博會分成「共享城市」、「宜居城市」和「摩登城市」等3大主題，另有多個核心展區，包括：嘉義市博永續願景館、嘉義大舞台、嘉義顯影、嘉私選物等，各自呈現嘉義城市發展的不同面向，讓整個嘉義市就像一座大展場。特別的是，中央噴水池也化身開放式展區，建置環形LED互動裝置，並開放民眾留言、上傳大頭照，建構出另類城市影像，網路討論度相當高，深獲年輕族群喜愛。

配合市博會，文化局還規畫多場表演，包括開幕大秀「嘉義進行曲：時間列車」、「嘉常band換」、「台語經典音樂會」、寶島一村露天演出等，加上嘉義市國際管樂節登場，20日管樂節重頭戲踩街嘉年華就吸引數萬民眾聚集在中山路兩側，爭睹國內外優秀隊伍演出，晚間又有「嘉義大舞台」晚會聚吸人氣，兩大活動相互拉抬，短短一星期為市博會帶來逾120萬參觀人次。

市長黃敏惠表示，320+1市博會不僅是時間的跨越，更是嘉義市承先啟後、與世代共融的宣示，邀請全台民眾一起來「嘉義，+1」，感受嘉義人的溫度與創新能量！