嘉市 就業通助返工 還可拿10萬補貼

為照顧年邁父母，55歲「阿坤」捨棄台中物流業工作，帶妻小返回嘉義定居轉職，不料去年關稅衝擊，公司外銷訂單大減，阿坤也丟了工作，嘉義就業服務中心輔導阿坤再轉職擔任產線技術員，阿坤領薪資還能拿最高10.8萬元就業獎勵金。

去年4月美國關稅新政策，衝擊台灣外銷產業動盪不安，依據勞動統計資料指出，嘉義縣自民國114年8月，約有100名勞工受通報減班休息，至114年12月減緩為不到80人還在施行減班休息。

55歲阿坤（化名）因公司訂單銳減而致失業，為協助這波美國關稅及匯率衝擊以致失業的勞工，勞動部雲嘉南分署嘉義中心推動「勞工就業通計畫」，整合雇用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，鼓勵雇主雇用受影響產業失業勞工。

阿坤在台中從事物流運輸20多年，為照顧年邁的父母，3年前舉家搬回嘉義縣大林定居，從事醫療器材產線技術員，受去年美國關稅的衝擊而失業，一家老小都靠他養家，但他求職卻失利。

嘉義就業中心張姓就服員深入了解阿坤的狀況後，認為他的職場態度及工作經驗皆良好，仍有就業即戰力，僅1個多月就成功媒合至唐聚企業股份有限公司擔任產線技術員，負責料袋整理、紡織印刷機台操作及倉儲等工作。

此產業屬製造業之3K產業，張員也協助阿坤申請缺工就業獎勵，使得阿坤領薪資之外，還能領到最高合計10.8萬元的獎勵津貼。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為協助失業勞工就業、減緩產業缺工，對勞工、 雇主分別有不同獎勵機制，詳細資訊可洽詢該分署，或查詢「台灣就業通」勞工就業通計畫專區。