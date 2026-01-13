嘉市 從重修到榜首 徐子鈞闖外交路

嘉義大學水生生物科學系碩士生徐子鈞，念大學時多科被當而重修，研究所考了2次才考上，在校成績平平，因受指導教授秦宗顯的鼓勵啟發，徐子鈞成功派駐巴拉圭當替代役，從初接觸西班牙文，到實質感受外交官為守護國家利益的努力，一回國就投入準備外交特考，果然一舉拿下公務人員特種考試外交領事人員西班牙文組榜首。

徐子鈞雖已畢業6年，對嘉大求學過程仍記憶猶新，更感謝秦宗顯對他人生的啟發，表示秦宗顯曾在課堂提及，台灣早年透過農技團與邦交國進行農業技術合作，農業成為有助台灣推動外交方式，以此鼓勵學生多參與業界實習，或出國來增廣見聞，更建議他申請外交替代役水產役男。

徐子鈞研究所畢業後馬上報名外交替代役甄選，靠著水產專長入選台灣駐巴拉圭役男，這才開始接觸西班牙文，透露在巴拉圭雖面臨語言、生活諸多挑戰，但他從未被打敗，反而更努力精進西班牙文，與當地人多互動，積極參與華僑或大使館的活動，對外交官工作從此有更深層的認知。

徐子鈞表示，派駐巴拉圭期間，除對外交人員以不同於國防軍事方式守護國家銘記在心，也萌生加入台灣外交官行列的念頭，加上一些邦交國因大陸被迫斷交，加深他想一起為台灣外交事務努力的信念。

一回國，徐子鈞毫不猶豫參加外交特考，憑藉著派駐巴拉圭的經歷與水產養殖專長，順利通過筆試和口試，去年12月底成績公布，順利錄取公務人員特種考試外交領事人員西班牙文組榜首。

徐子鈞近日回到嘉大，跟師長分享他的喜悅，校方肯定他的努力，誇其在學與畢業後的轉變，可作為大學生在職涯規畫上的參考。