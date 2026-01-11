嘉市 拉抬藍白合 柯文哲張啓楷拜訪陳家平

民眾黨前主席柯文哲（左）擔任張啓楷競選總幹事，11日拜訪國民黨市議員陳家平（中）。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉，國民黨人選難產，獲民眾黨提名的立委張啓楷積極推動「藍白合」，競選總幹事柯文哲11日拜訪宣布退選市長的藍軍議員陳家平，再拉抬白營聲勢。張啓楷提到，白營布局地方議員選局，嘉市提名2席，嘉義縣太保、水上、民雄也有實力。

國民黨市議員陳家平日前宣布退出市長選舉，以成就「藍白合」能贏得市長選舉的大局，民眾黨創黨主席、張啓楷競選總幹事柯文哲11日偕張啟楷特地拜訪陳家平致謝。

陳家平說，嘉義市是相當艱困的選區，希望加快步伐整合藍白，目前有3位候選人，都是兄弟爬山、各自努力，非常辛苦，他退選之後，希望中央能夠重視嘉義艱困選區，盡快黨對黨來協調，選出一個最優秀的人選代表參選。

廣告 廣告

張啓楷還說，民眾黨在嘉義縣太保、水上、民雄，還有人口比較多的鄉鎮，都有提出縣議員的實力，目前正在討論；嘉義市則基於藍白合作的和諧，原則上，東、西區各提名1席市議員，至於最後提名幾人，仍要跟國民黨再進一步討論。

張啓楷也感謝陳家平退選，成全「藍白合」大局，希望有助於加速「藍白合」。他也重申，不能再內耗，步調一定要加快，希望2月15日前能完成整合，國民黨主席鄭麗文曾提到最晚不超過3月，嘉義市「藍白合」一定會推出最強組合，尤其「藍白合」不只攸關今年地方公職人員選舉，更是民國117年藍白合起手式，嘉義市一定要贏。

張啓楷強調，嘉義市長選舉若「三腳督」，鷸蚌相爭，民進黨形同漁翁得利，會與國民黨進一步討論。