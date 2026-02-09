嘉市「振興商圈夜市券」3/2開跑 市府加碼2500萬元全民消費6千送6百

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府為延續普發6000元振興消費金政策，鼓勵民眾在地消費活絡嘉義市消費動能，推出加碼方案「振興商圈夜市券」，將於3月2日正式開始兌換，本次活動總經費達2,500萬元，透過消費加碼與抽獎機制，讓民眾在嘉義市消費不僅「有感回饋」，更有機會抽中多項現金，獎項總價值高達100萬元，全面帶動嘉義市商圈與夜市買氣。

黃敏惠市長指出，「振興商圈夜市券」不限嘉義市民，全臺民眾只要2月1日起到嘉義市消費索取嘉義市店家開立的統一發票，皆可參與，期盼全國旅客春節期間來嘉義市走春、品嚐美食、逛商圈也能一起參與嘉義市所提出的加碼計畫，將人潮轉化為實質消費動能，擴大振興效益。另針對市民把已經領到的普發6000元振興消費金在地消費完畢，再換600元的振興商圈夜市劵繼續買，讓市民跟嘉義市店家都「六六大順、賺大錢」，幸福加倍。

嘉義市政府表示，「振興商圈夜市券」民眾只要持有自115年2月1日起「稅籍設在嘉義市」之店家消費發票，累計滿 2,000 元，可於115年3月2日起上班日，至嘉義市政府一樓中庭兌換200元振興商圈夜市券（每張面額100元），每人最高可兌領600元，每日提供800個名額，總經費2500萬元兌完為止。

為提升「振興商圈夜市券」使用便利性，讓振興效益深入在地，市府特別廣邀嘉義市轄內營業店家加入「收券合作行列」，不論是商圈店舖、夜市攤商、市場及攤集場，或餐飲、零售、旅宿與各類服務業者，只要在嘉義市營業之店家即可加入合作名單，吸引持券消費人潮，把人潮帶進店裡、把買氣留在嘉義！參與店家不需負擔任何費用，創造「市府加碼、店家受惠、消費者有感」的三贏局面。

為協助店家深入了解活動內容及收券、請款流程，嘉義市政府建設處將於115年2月12日（四）下午1時30分，於鈺通大飯店辦理店家說明會，提供實體及線上參與方式，歡迎有意願參與的業者踴躍報名。

圖：嘉義市政府為延續普發6000元振興消費金政策，鼓勵民眾在地消費活絡嘉義市消費動能，推出加碼方案「振興商圈夜市券」，將於3月2日正式開始兌換，全民消費6千送6百、再抽現金大獎，廣邀在地店家加入。（記者吳瑞興翻攝）