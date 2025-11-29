嘉市「揪你運動」職場競賽成果亮眼 46隊總減重近千公斤

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局連續4年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，今（29）日上午於民族國小活動中心舉行頒獎活動，由嘉義市政府衛生局長廖育瑋頒獎表揚，46組參賽團隊齊聚分享今年的運動成果與健康蛻變。活動由嘉義高工街舞社以充滿活力的舞蹈揭開序幕，接續播放參賽歷程記錄影片，喚起參賽者再次感受團隊凝聚與自我突破的感動。今年整體成績亮眼，總減重達958公斤，展現職場揪團運動的驚人力量。

圖/嘉義市政府衛生局舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽頒獎活動。記者黃信峯攝

廣告 廣告

衛生局長廖育瑋指出，依據教育部體育署(現為運動部全民運動署)113年運動現況調查顯示，全國各縣市BMI過高或肥胖人口平均比率為39.6%，嘉義市36.5%為全國第二低的縣市，顯示本市推動運動與健康促進已見成效。特別是在職場端，透過揪團運動與自主健康管理，確實能有效促進健康、達成減重與減脂目標，是衛生局持續推動此項政策的動力。

圖/嘉義市政府衛生局舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽頒獎活動，由嘉義市衛生局長廖育瑋頒獎表揚。記者黃信峯攝

廖育瑋局長進一步說明，增肌減脂競賽邁入第4年，報名踴躍、熱度逐年升高，今年共有46組公私部門團隊、849人參與。競賽以量測「肌肉量增加」及「體脂率減少」為評比指標，並設團體獎、個人獎及持續參加獎等多項獎勵，鼓勵職場團隊持續健康行動。今年成效特別亮眼，衛生局新增頒贈減重達10%以上的「特別獎」，表揚努力突破自我的參賽者。同時，為肯定職場中熱心帶隊、積極動員的關鍵人物，今年特別增設「熱心服務獎」予以表揚，並同步頒發「超級揪團王」、「堅持到底獎」、「團體減重王」等團體獎，鼓勵參賽團隊，充份營造正向及溫暖的競賽氛圍。

圖/嘉義市政府衛生局舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽頒獎活動，由嘉義市衛生局長廖育瑋頒獎表揚。記者黃信峯攝

本屆團體成績同樣令人矚目。台灣電力股份有限公司嘉義區營業處榮獲本屆「肌肉量增加最多」團體獎冠軍。代表領獎的賴郁凱表示，公司響應本次競賽外，內部也自主辦理減重活動，同仁在雙重激勵下，相互鼓勵、積極運動，最終成功奪冠，展現團隊齊心努力的成果。

圖/嘉義市政府衛生局舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽頒獎活動，由嘉義市衛生局長廖育瑋頒獎表揚。記者黃信峯攝

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心則拿下「體脂率減少最多」團體獎第一名。領獎代表林芸汝指出，組隊報名參賽後，同仁相約參加健身房課程、馬拉松、游泳、羽球、騎車等多樣運動，累積許多珍貴的團隊運動回憶。同仁也同步調整飲食，運動與飲食雙軌並行，是團隊能交出亮眼成績的關鍵。

圖/嘉義市政府衛生局舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽頒獎活動，嘉義高工阮琡婷老師經驗分享。記者黃信峯攝

本次頒獎最受矚目的亮點，是任教於國立嘉義高級工業職業學校的阮琡婷老師，她以「增肌20.4%、減脂33.2%」的驚人成果，一舉拿下個人獎與持續參加獎等4個獎項，被譽為本屆最佳典範。阮老師分享，她以健康飲食取代高熱量早餐，並每天維持30至40分鐘的超慢跑，半年下來明顯感受到身體狀況的正向改變，也更堅定持續運動的決心。

衛生局國民健康科長陳秀玲，將持續推動職場揪團運動，擴散健康正能量，讓更多市民在團隊支持、規律運動與健康管理的循環中找回活力，共同打造更健康、更幸福的嘉義市。

更多引新聞報導

撐雇主、挺勞工！嘉義就業中心辦支持勞工安定就業座談會

嘉市長者活躍老化競賽勇奪雙銅獎 市長黃敏惠與市民共享榮耀

