嘉市 月老廟2／21拋繡球 粉紅超跑駐駕

春節喜氣洋洋，尋覓良緣正對時！嘉義市大福興宮月老祖廟將於2月21日（大年初五）舉辦古禮拋繡球活動，即日起報名，鼓勵青年男女參加好脫單，白沙屯媽祖（粉紅超跑）將於14日西洋情人節至22日駐駕，讓信眾鑽轎腳祈求平安。

網紅柯莉絲汀也參與此次拋繡球活動，她身穿輕薄婚紗，大V領有透視感，盡顯婀娜多姿的曼妙身材，笑容甜美，驚豔全場。

柯莉絲汀說，現在大家都喜歡在網路交友，她認為也可以用另外一種方式，來認識新朋友，拋繡球活動非常有意思，拋完繡球後還有聯誼餐會，大家邊吃邊聊，很自然、輕鬆地交流感情，既遵循古禮也加入現代新元素，是很棒的活動，活動全程免費，歡迎線上報名。

大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章表示，拋繡球聯誼活動即日起報名至19日，22歲至45歲未婚男女皆可報名；此外，春節大年初一至初五，廟方將發送發財麵、平安圓與信眾結緣，今年也首次推出「平安市集」，有玉米、香腸等20幾攤傳統小吃，還提供小朋友溜滑梯、氣墊遊樂設施等。

2月13日到21日每天上午8點到下午5點，舉行「新春好運到擲筊納好年」，添香油錢或點姻緣燈、發財燈、太歲燈、光明燈就可參加，擲出最多聖筊的前50名贈送捷安特電動自行車、65吋液晶電視、發財金1萬2000元、1萬元等獎品。

主委曾東本說，白沙屯媽祖（粉紅超跑）將於14日至22日（大年初六）接連9天，駐駕大福興宮月老祖廟，讓信眾鑽轎腳祈求平安，廟方準備1000個粉紅超跑精緻抱枕、壓轎金，將贈送給信眾。