嘉市 林聰明總店 自主停業至28日

嘉義市林聰明沙鍋魚頭負責人林佳慧25日宣布中正路總店自主暫停營業至28日，光華店無限期停業，全面加強清消。（廖素慧攝）

嘉義市知名指標美食「林聰明沙鍋魚頭」光華店接連爆出有民眾外帶吃到蟑螂、塑膠袋，業者繼22、23日連續兩天店休清潔消毒，負責人林佳慧25日宣布為自主加強食安管理，「光華店無限期休業」，中正路總店24日至28日休業全面精進清消，預估影響逾1.5萬人次來客量。

在地飄香超過70年的「林聰明沙鍋魚頭」，是嘉義人氣排隊名店。林佳慧表示，衛生局兩度來店稽查，目前都是符合標準，但為了讓顧客更放心，決定「主動、自主」加強消毒管理，中正路總店再延長5天，原本22日至23日兩天店休，加上24日至28日店休，總共7天自主暫停營業，全面加強清消。

林佳慧還說，「光華店無限期停業」，內部全面整頓、裝潢、重新安排動線、管理；其實林聰明沙鍋魚頭每一家店都天天清潔消毒，已是日常，就是要讓員工安心工作，客人能放心用餐。

林佳慧還提到，清消除了員工每日必做，還委託專業清潔公司每月定期清消，光華店2次、中正店1次，水溝加網加蓋、濾油槽天天刷洗，自主管理務求讓消費者食安無虞。

此次停業風波源於有1名網友在網路社群平台發文，指稱到林聰明沙鍋魚頭外帶晚餐，回家吃到一半，發現餐點中出現一隻大蟑螂，其他網友也留言說友人曾有類似經驗。林聰明沙鍋魚頭因而公告嘉義中正總店與光華分店22日、23日暫停營業2天，自主消毒與衛生管理作業。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，該局實地稽查發現小缺失，店家已如期如質改善，店家此次是自主延長暫停營業期間，主動加強全面清消。