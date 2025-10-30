嘉市「桃義身心‧壯遊諸羅長者運動會」登場 市長黃敏惠到場加油
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市首屆「桃義身心‧壯遊諸羅-長者運動會」於(今)30日假東區體育館舉辦，現場有20處巷弄長照站、計320位長輩及據點人員共襄盛舉，嘉市醫事C巷弄長照站參加率達100%，更有5位90歲長輩，黃敏惠市長也特地致贈呷百二紅包，勉勵大家能健健康康活到120歲。
圖/嘉義市首屆「桃義身心‧壯遊諸羅-長者運動會」熱鬧登場，黃敏惠市長（右１）由衛生局長廖育瑋（左１）陪同致贈長者呷百二紅包。記者黃信峯翻攝
市長黃敏惠表示，嘉義市是一個「慢老的城市」，強調全齡共享，特別是當長輩獲得良好照顧時，年輕人也能安心無憂。嘉義市政府不僅希望延長長輩壽命，更要延長「健康餘命」，因此推動「要有體力、要有腦力、更要有社會力」的理念，並鼓勵「退而不休」，讓長輩透過運動與學習維持活力。
圖/嘉義市首屆「桃義身心‧壯遊諸羅-長者運動會」熱鬧登場，黃敏惠市長也特地致贈呷百二紅包，祝大家能健健康康活到120歲。記者黃信峯翻攝
市長黃敏惠補充，今年首次舉辦「長者運動會」，集結全市20處巷弄長照據點，共有320位長輩參與，其中5位逾90歲，70歲以上比例高達九成。比賽現場活力十足、啦啦隊加油聲不斷，展現嘉義市邁向「慢老、快樂、樂齡永壯」城市的精神。
圖/嘉義市首屆「桃義身心‧壯遊諸羅-長者運動會」熱鬧登場，黃敏惠市長也特地致贈呷百二紅包，祝大家能健健康康活到120歲。記者黃信峯翻攝
衛生局長廖育瑋表示，嘉義市為鼓勵長輩能持續運動，達到維持健康、延緩失能之效果，辦理很多專屬長輩運動會，如衛生局i嘉科技運動會、社會處的長青健行活動，以及這次專屬醫事C據點「桃義身心‧壯遊諸羅-長者運動會」，希望能強化長輩身心健康，打造「全齡共享，世代宜居」的城市。嘉義市會持續推動民眾健康促進活動，嘉惠長者健康生活，民眾若有長照需求可向本市長期照顧管理中心提出詢問或電洽05-2336889、1966由專人為您服務。
圖/嘉義市首屆「桃義身心‧壯遊諸羅-長者運動會」熱鬧登場，黃敏惠市長也特地致贈呷百二紅包，祝大家能健健康康活到120歲。記者黃信峯翻攝
衛生局長醫政科長王鳳玉表示，本次活動最高齡為96歲的李奶奶，喜歡唱日語歌，即使近百歲，依然頭腦清楚、精神煥發，說話溫柔又有條理，每次到據點都笑咪咪地和大家打招呼，今日更是特地來幫同據點夥伴加油打氣；另外，就是90歲的徐奶奶與陳奶奶，兩位分別是射箭與方塊踏步的參賽選手，徐奶奶是據點全勤長輩，秉持著「要活就要動」的精神，每天早上都會去公園練氣功，本次也是自告奮勇要報名全部項目，提振據點長輩士氣，其他據點長輩受到徐奶奶鼓舞後，也開始主動報名比賽，可謂是據點精神領袖；陳奶奶平常練習方塊踏步表現就非常突出，除具備優秀看圖能力，輕快又迅速的步伐，常常令其他長輩印象深刻，因而受到長輩們推舉，代表據點參賽。
