嘉市「樂齡勇壯城」再創新 200位勇壯族挑戰街舞拍MV

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府十大旗艦計畫「樂齡勇壯城」，由嘉義市衛生局推動長者健康促進與社會參與，去年深入社區成立勇壯街舞訓練據點，更首度辦理「全嘉動起來計畫-勇壯街舞影像拍攝」，以創新形式將街舞運動結合社區培訓與影像紀錄，由市長黃敏惠帶領200位50歲以上勇壯族完成感動人心的MV影片，再創勇壯族無限可能，成功翻轉長者只能被照顧的印象。

嘉義市衛生局表示，去年成立19個勇壯街舞訓練據點，培訓近500位勇壯族，聘請專業街舞師資進駐社區，依據學員體能與學習狀況，由基礎暖身、節奏訓練、動作分解到舞段串聯，循序漸進進行教學，針對不同舞風特色設計適合中高齡學員的課程內容，多數學員首次接觸街舞，一開始跟著節拍數拍、記動作，到能完整完成一段舞蹈，培訓過程充滿挑戰，更充滿成就感。

計畫團隊設計嘉義市專屬勇壯街舞歌曲「嘉義City」，由社區學員參與MV演出與拍攝，影片開頭由黃敏惠化身DJ刷碟開場，帶領勇壯族一同舞動，象徵市府與市民並肩同行，從社區據點一路走向城市景點，完整記錄長輩從陌生、嘗試到投入的學習歷程，呈現活力與世代共融。

參與的長輩說，起初對街舞感到緊張、不安，擔心體力與節奏無法負荷，但在專業師資與團隊陪伴下，不僅身體更靈活，也找回健康自信與成就感；影片發布後許多網友留言讚賞「太有活力了根本看不出年紀」、「嘉義市的勇壯族太強了！」。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，「樂齡勇壯城」不只是鼓勵長輩運動，更希望打造讓長者願意嘗試、敢於表現、持續參與的友善城市環境，透過街舞充滿活力與節奏感的運動形式，讓長輩跳脫年齡框架，用行動證明「年齡不是限制，停止嘗試才是」，同時也讓社會看見高齡者多元、健康與自信的一面。

