嘉市 檜意森活村營運商欠款 1／15解約

每年吸引數百萬人次造訪的嘉義市知名觀光景點「檜意森活村」，驚傳營運商「檜意森活村股份有限公司」財務出狀況，不但積欠房東林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處近900萬元租金、權利金，園區內約40家商家平均被拖欠款項也達百萬元之譜，林鐵及文資處15日與檜村公司終止契約，收回經營權，但欠款只能循法律途徑追討，商家更擔心檜村公司脫產，錢拿不回來。

林鐵及文資處民國102年依據《促參法》，採OT方式委託檜村公司營運，雙方113年3月1日再簽約續約5年，原本合約118年2月28日才屆期，但傳出檜村公司負責人去年起因投資其他旅遊事業致資金周轉不靈，陸續拖欠租金、權利金及逾期罰金，累計達893萬5925元，且多次被要求付款皆未回應。

林鐵及文資處不得不下最後通牒，要求檜村公司15日前繳清積欠款項，檜村公司12日主動與林鐵及文資處協議；副處長周恆凱昨表示，檜村公司因財務問題致資金不足，因此決定15日終止契約，16日起收回經營權自行管理，將逐一與商家討論換約事宜。

陳姓商家透露，每天營業額要上繳檜村後再撥款給商家，目前只拿到去年10月的收入，11月、12月款項仍無下文；如今檜村公司與林鐵及文資處解約，大家擔心後續求助無門，已亂成一團。

雖林鐵及文資處強調會確保正常營運，但商家不滿「大房東」被欠錢卻未告知「租客」，現在要求需一次繳清到5月的租金才能繼續營業，相當不合理，公部門應體諒商家難處協助解決才對。