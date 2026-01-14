嘉市「檜意森活村」欠債遭林保署解約 6月將重新標租

嘉義市立委王美惠到檜意森活村，與園區店家商討後續問題。（圖／王美惠）

年吸數百萬人次的嘉義市知名景點「檜意森活村」，因營運商積欠房東林保署阿里山林鐵及文資管理處近900萬元租金，雙方15日將解約，園區內約40家店家平均被拖欠達百萬元款項，立委王美惠14日要求林鐵處顧及商家權益與營運穩定，今年6月1日至117年5月31日，將依「國有財產法」辦理全區公開標租。

王美惠表示，「檜意森活村」是嘉義市重要的觀光指標景點，114年度263萬人次參觀，全年營業總額約2億3000萬元，對嘉義市觀光發展具有關鍵影響，阿里山林鐵及文資處與委外營運商於1月15日終止契約，收回營運權，1月16日起自行管理。

嘉義市立委王美惠到檜意森活村了解園區將與營運商解約，後續營運情形。（圖／王美惠）

嘉義市立委王美惠到檜意森活村，關心園區店家後續營運問題。（圖／王美惠）

王美惠提到檜村目前共有39家店家，加上自營的8家，各店家與原營運商簽訂的契約、租期各異，林鐵處後續處理必須審慎顧及商家權益與營運穩定，除依法追回積欠款項，並應承擔相關責任，協助店家、業者與員工，提供必要的法律服務及協助，妥善處理求償事宜。

王美惠表示，林鐵處接管後，對現有店家採取多項配套措施，包括不收取保證金、租金可延至農曆年後繳納、提供分期付款機制，以最低營收的等級計算租金，降低商家負擔、穩定園區營運。

對未來接手經營的廠商，林鐵處應嚴格把關資格與營運能力，建立完善督導機制，避免再發生類似問題，並建議進一步檢討營運模式，評估是否可延長營業，且善用晚間時段，提高園區整體使用效益與觀光產值。

王美惠也說明檜村後續營運規畫，115年1月 16日至5月31日由林鐵處管理，並與店家簽訂新租約，115年6月1日至117年5月31日，將依「國有財產法」辦理全區公開標租。

