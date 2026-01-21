嘉市 檜村換約 白委協調租金優惠

民眾黨嘉義市長參選人張啟楷立委，20日晚間協調林鐵處與店家的簽約條件。（廖素慧攝）

知名景點嘉義市檜意森活村爆發營運商積欠店家大筆款項的財務糾紛，林保署阿里山林鐵及文資處接收營運，店家爭取過渡期簽約條件，民進黨立委王美惠、民眾黨立委張啓楷先後居間協調，初步達成租約優惠共識，林鐵處21日表示，將向上呈報，以利推進重新招標作業。

王美惠、張啓楷皆是嘉義市長參選人，林鐵處於本月15日與檜意森活村營運商解約後，即接管檜村，預計接管至5月底，必須與店家簽新約，店家希望過渡期間的合約能有條件貼補損失。

王美惠19日辦「檜村換約說明會」，張啓楷20日晚間也辦協調會，均協調出3項優惠條件，包括1至2月不收取租金、抽成等費用；3月至5月依「國有財產法」按坪數收租金；6月至12月收取國有財產法定租金及保底金額。

店家也反映為避免未來類似財務糾紛再發生，應採取信託履約、租金、權利金及營運相關的資訊要透明公開、加強監督等機制。

張啓楷進而提出應同步推動兩方向，一是研擬「營業額信託專戶」（或具信託概念的專戶管理），讓店家營收款項收付與結算流程更清楚，以降低捲款、資金斷鏈等風險。二是推動合約標準化、公開透明，包含收費計算方式、重要條款揭露、爭議處理窗口與流程一致化，讓店家與主管機關都依同一套規則運作，減少資訊落差。

林鐵處表示，會向上呈報爭取上述優惠條件，希望能於1月底前與店家簽約，以利於盡速籌辦6月重新招商的招標作業，園區現有39家店是向營運商承租，另有8家店是營運商自營店，共47家店，8家自營店若員工要接手則比照承租店的優惠方案。