嘉市 每人領6000有譜 竹市 明年普發5000

中央普發現金1萬元上路，嘉義市、新竹市也傳出「加碼」好消息。嘉義市長黃敏惠表示，嘉市普發6000元的財源沒問題，將比照先前普發2000元消費金模式作業，走完法定程序就會發放。新竹市政府也預計發放市民每人消費金5000元消費金，並已編列在民國115年預算，若議會通過可望於明年發放。

嘉義市議員張秀華此次會期提案建請市府普發3000元，因應丹娜絲風災重創民生經濟，當時黃敏惠回應表示，「若法令沒問題，每位市民普發6000元都可以」。

廣告 廣告

張秀華19日再問普發6000元是市長內心真正的想法嗎？確切發放時間是什麼時候？近來有許多民眾詢問，甚至還有人跑去郵局詢問「可以領了現金嗎？」

黃敏惠表示，普發現金早有盤算，這是不分黨派議員共同反映的普遍民意，也是市府普發現金的重要後盾。嘉義市連續7年公共債務零，市庫累計賸餘28億餘元，另有12億元可後續運用，普發6000元的財源絕對沒問題。

但黃敏惠未明說發放時間，僅強調市府須先送案至議會通過審議，再執行後續行政程序。她提醒，因詐騙猖獗，若網路上有任何「嘉義普發現金開始領」的訊息，務必提高警覺，不要提供帳號、密碼、個資，市府會比照上次普發2000元消費金模式，實體發放。張秀華認為，議會12月有臨時會，市府可送普發6000元提案來審議，明年農曆春節前就可發放。

新竹市政府今年10月宣布啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，預計透過發放市民每人5000元消費金，促進內需市場活絡，帶動經濟與產業正向發展。竹市府表示，凡114年9月30日（含）前已設籍新竹市的民眾都可受惠，發放人數預計超過45萬人，一旦預算通過，將會加快腳步規畫發放事宜並公告。