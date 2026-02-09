嘉市「消費6千送6百」3月2日上路 再抽百萬現金拚買氣

嘉義市政府延續普發6000元振興消費金政策效益，宣布推出加碼方案「振興商圈夜市券」，將於3月2日正式開跑。市府投入總經費2,500萬元，結合消費回饋與現金抽獎機制，號召全民到嘉義市消費拚經濟，不僅消費滿額可兌換最高600元夜市券，還有機會抽中現金大獎，總獎項價值達100萬元，全面帶動商圈與夜市買氣。

↑圖說：嘉義市政府為延續普發6000元振興消費金政策，推出加碼方案「振興商圈夜市券」。：嘉義市建設處提供）

嘉義市長黃敏惠表示，此次活動不限嘉義市民，全國民眾自2月1日起，只要在稅籍設於嘉義市的店家消費並索取統一發票，即可參與活動。她指出，期盼藉由春節與旅遊人潮，吸引全台旅客來嘉走春、嚐美食、逛商圈，把人潮轉化為實質消費動能，放大振興效果。對於已將普發6000元用於在地消費的市民，更可再憑發票兌換600元夜市券，形成「六六大順」的加乘效益，讓市民與店家雙雙受惠。

市府說明，民眾持115年2月1日起於嘉義市店家開立的發票，累計消費滿2,000元，可自3月2日起於上班日至市府一樓中庭兌換200元「振興商圈夜市券」（每張面額100元），每人最高可兌領600元。每日限量800個名額，總經費2,500萬元，兌完為止。

↑圖說：「振興商圈夜市券」不限嘉義市民，全臺民眾只要2月1日起到嘉義市消費索取嘉義市店家開立的統一發票，皆可參與。（圖片來源：嘉義市建設處提供）

為擴大政策效益並提升使用便利性，市府也廣邀轄內商圈店舖、夜市攤商、市場攤集場，以及餐飲、零售、旅宿與各類服務業者加入合作行列。凡在嘉義市營業之店家皆可申請參與，無須負擔任何費用，盼藉此吸引持券消費人潮，把買氣留在嘉義，形成「市府加碼、店家受惠、消費者有感」的三贏局面。

嘉義市政府建設處表示，為協助業者了解活動內容與收券、請款流程，將於2月12日下午1時30分在鈺通大飯店舉辦店家說明會，並提供實體與線上參與方式，歡迎有意參與的業者踴躍報名，共同為嘉義市商圈與夜市注入新一波消費動能。

