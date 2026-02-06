嘉市 涉詐補助款 協會負責人緩刑2年

嘉義市鳶尾花人文促進協會「王胟娘娘」詐領市府補助款，遭嘉義地方法院判緩刑。（本報資料照片）

嘉義市鳶尾花人文促進協會負責人「王胟娘娘」遭控以推動嘉義市政府社區藝文、大齡圓夢計畫，偽造講師鐘點費用申請補助共獲得2.9萬元，後來市府察覺有異暫停撥款，而詐欺未遂，嘉義地方法院依行使偽造私文書等罪，判王女4月徒刑，緩刑2年，向公庫支付3萬元。可上訴。

判決書指出，「王胟娘娘」原名邱姓女子，是鳶尾花協會負責人，於民國111年間分別申請嘉義市政府文化局「諸羅南城門劇場推動計畫」補助18萬元、市府社會處「大齡圓夢自我挑戰計畫」補助6萬5000元獲核准。

簡姓男講師並未參與「諸羅南門計畫」，僅參加「大齡圓夢計畫」3次活動，但均未領取講師費，王胟娘娘知情，認為有機可乘，分別在111年度嘉義市社區營造點徵選及輔導計畫黏貼憑證用紙所附收據上，盜用簡男印文3次，虛報領取文化局核撥的講師費9000元。

另外，在「大齡圓夢計畫」中，王女在簽到表上偽造簡男簽名5次，並盜用印文虛報領取2萬元講師費，持此不實文件向社會處申領2萬元。

後來文化局、社會處承辦人審核核銷資料時察覺有異，暫停撥款作業，王女後續才未能再得逞，而詐欺未遂。

王女在偵查及法院審理中均坦承犯行，經認罪協商，法官認定王女分別犯詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使業務上登載不實文書罪，共2罪，各判處4月徒刑，如易科罰金以1000元折算1日，緩刑2年，並應於判決確定後，向地檢署指定之公庫、公益團體、地方自治團體支付3萬元，以及接受法治教育6小時。