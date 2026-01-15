嘉市 瘦瘦針延緩胃排空 麻醉風險增

近來流行打「瘦瘦針」減重，但嘉義市聖馬爾定醫院接連有3名打針患者空腹逾10小時，檢查時仍發現胃內殘留大量積食，差點造成阻塞。內科部主任羅清池提醒，打瘦瘦針患者於麻醉、術前、內視鏡檢查前務必詳細告知醫師，減少風險。

聖馬爾定醫院指出，近日接連有3名患者，明明已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物，甚至有食物堆積到幽門口，差點阻塞，幸經麻醉科醫師術前詳細詢問病史，得知患者施打「瘦瘦針」，即時提高警覺並調整處置，才避免嗆食意外發生。

羅清池表示，瘦瘦針最常見的是GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）類藥物，其作用就是刻意讓胃排空變慢，延長飽足感，讓人吃得少、比較不容易餓，這也是它能幫助減重的關鍵，但也因如此，即使已經長時間未進食，胃裡仍可能「還沒清空」。

對使用GLP-1類藥物的患者，單純以禁食時間為評估標準，可能不足以反映實際胃部狀態，須被視為麻醉風險評估的特殊情形。

羅清池還說，當病人進入全身或深度鎮靜麻醉後，人體原本用來保護呼吸道的吞嚥與咳嗽反射會暫時停止，如果胃內食物逆流，極有可能嗆入氣管，嚴重時會引發吸入性肺炎，此類肺部感染會增加住院天數，甚至危及生命，對高齡或慢性病患者更危險。

羅清池提醒使用瘦瘦針這類藥物者，接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫師與麻醉團隊用藥史，倘若未事前告知、妥善評估，恐增加嚴重併發症的發生機率。