嘉市 瘦瘦針延緩胃排空 麻醉風險增
近來流行打「瘦瘦針」減重，但嘉義市聖馬爾定醫院接連有3名打針患者空腹逾10小時，檢查時仍發現胃內殘留大量積食，差點造成阻塞。內科部主任羅清池提醒，打瘦瘦針患者於麻醉、術前、內視鏡檢查前務必詳細告知醫師，減少風險。
聖馬爾定醫院指出，近日接連有3名患者，明明已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物，甚至有食物堆積到幽門口，差點阻塞，幸經麻醉科醫師術前詳細詢問病史，得知患者施打「瘦瘦針」，即時提高警覺並調整處置，才避免嗆食意外發生。
羅清池表示，瘦瘦針最常見的是GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）類藥物，其作用就是刻意讓胃排空變慢，延長飽足感，讓人吃得少、比較不容易餓，這也是它能幫助減重的關鍵，但也因如此，即使已經長時間未進食，胃裡仍可能「還沒清空」。
對使用GLP-1類藥物的患者，單純以禁食時間為評估標準，可能不足以反映實際胃部狀態，須被視為麻醉風險評估的特殊情形。
羅清池還說，當病人進入全身或深度鎮靜麻醉後，人體原本用來保護呼吸道的吞嚥與咳嗽反射會暫時停止，如果胃內食物逆流，極有可能嗆入氣管，嚴重時會引發吸入性肺炎，此類肺部感染會增加住院天數，甚至危及生命，對高齡或慢性病患者更危險。
羅清池提醒使用瘦瘦針這類藥物者，接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫師與麻醉團隊用藥史，倘若未事前告知、妥善評估，恐增加嚴重併發症的發生機率。
其他人也在看
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 237
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 4
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 21 小時前 ・ 9
全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血
根據統計，在健保藥物使用人數最多的前5名中，市面常見的止痛藥就占據2名，每年共有約1500萬人使用。台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇表示，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。其中特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 35
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 天前 ・ 5
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 2
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 2 天前 ・ 發表留言
台灣手搖飲成洗腎推手？醫曝年輕人最常踩的5大地雷
生活中心／杜子心報導台灣人愛喝手搖飲早已是日常，但這樣的生活習慣，可能正在悄悄傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥分享一起年輕洗腎案例，一名26歲的上班族女性，為了拚業績早出晚歸，每天一定要喝上2杯手搖飲來紓壓。近半年她常出現臉部浮腫，卻以為只是熬夜太累，直到某天深夜在辦公室加班，突然感到呼吸困難，像是肺部進水般喘不過氣，緊急送醫後才發現，腎功能已經完全衰竭。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 1
早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻
不少人為了減肥，早餐刻意少吃，甚至不吃，不過家醫科醫師許書華指出，其實減肥不必餓肚子，早餐「吃對油脂」反而有助於燃脂，建議選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖型早餐」，不只能夠穩定血糖，還可以讓代謝更順暢。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了
在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。姊妹淘 ・ 5 天前 ・ 8
早餐吃油一點就能瘦？醫推「3食物」燃脂效果超好
生活中心／吳宜庭報導家醫科醫師許書華：「早餐吃油一點竟然可以幫助燃脂？！」，她指出，許多人以為減肥需要餓肚子，但根據《國際肥胖期刊》報導，早餐攝取適量優質脂肪不僅不會讓人發胖，反而有助於燃脂減肥效果更佳。醫師推薦，早餐可以吃「這3樣」，並搭配「2物」，讓一整天的血糖不會在一開始就急速上升。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1種菜幫肝排毒、1種魚防中風！哈佛醫學院公開「10種超級食物清單」
現代人生活忙碌、三餐外食已成常態，但吃進肚子的東西，往往決定了我們未來的健康。哈佛醫學院推薦「10大超級食物」，其實很多都能在台灣的餐桌上輕鬆找到，從鮭魚、番茄到花椰菜，不只美味，還能幫助預防三高與心健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
醫起看／18歲男大生載美女夜衝 突胸悶急送醫！竟是「心肌梗塞」
醫起看／18歲男大生載美女夜衝 突胸悶急送醫！竟是「心肌梗塞」EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
他們30幾歲就洗腎！醫揭「這些疾病」釀禍：感冒後尿變紅色慘了
台灣洗腎人口約9萬。醫師洪永祥表示，許多患者不到40歲就被宣判一輩子要洗腎，這類人無長期慢性病或明顯警訊，直到突然全身水腫或一場普通感染，才發現腎臟已嚴重受損。他指出，有5大及病害年輕人洗腎，包括先天性或遺傳性腎病、腎絲球腎炎、早發性糖尿病腎病變、高血壓相關腎病變、不明原因慢性腎臟病。其中，腎絲球腎炎是一種自體免疫異常，若發現感冒後尿尿變紅（洗肉水色），這是腎臟正在發炎、遭破壞中。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
26歲女愛喝手搖飲、常熬夜「須終生洗腎」 醫示警：出現3症狀趕快就醫
近年台灣年輕族群洗腎案例逐年增加，已成為醫界高度關注的健康警訊。臨床觀察發現，不少患者在確診前並沒有明顯慢性病史，也缺乏腎臟疾病相關警覺，往往是在健康檢查數值異常，或因突發身體不適送醫後，才驚覺腎功能已嚴重受損，甚至必須立刻接受洗腎治療。醫師指出，年輕人腎衰竭往往來得又急又快，對患者與家屬都是沉重衝擊。太報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言