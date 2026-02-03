嘉市「粉紅超馬」小紅包亮相 過年期間限量發放

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕迎接農曆馬年，嘉義市政府推出「粉紅超馬」小紅包，以粉紅馬為主角，搭配寓意平安的蘋果、象徵吉利的橘子，以及「春」、「福」等吉祥字樣，加上象徵國泰民安的10元硬幣，將於2月17日(年初一)、18日(年初二)及25日(年初九)限量發放。

市長黃敏惠表示，嘉市政府今年再度邀請知名插畫家SMART莊信棠，及書法家、也是市府退休地政處長饒嘉博合作，共同完成「馬迎春暉」春聯設計，春聯已發放各家戶，城市洋溢濃厚年節氣氛。

民眾最期待的馬年小紅包，以「粉紅超馬」設計，主角粉紅馬，加上寓意平安的蘋果、象徵吉利的橘子，以及「春」、「福」等吉祥字樣，搭配象徵國泰民安的10元硬幣，巧妙透過設計融入馬鞍造型中，讓民眾在拿到小紅包的同時，感受到馬年所有好運都「上馬」，幸福也隨之「加碼」。

市府表示，春節期間歡迎大家到嘉市走春，同時發放限量「粉紅超馬」小紅包，時間為年初一上午8點55分在城隍廟、9點半在九華山地藏庵及10點10分在文化局文化廣場；年初二上午10點20分則在文財殿、年初九上午11點會在玉皇宮。

