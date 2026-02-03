嘉市「粉紅超馬」紅包來了！初一、初二發放地點曝光

嘉義市長黃敏惠展示「馬迎春暉」春聯，陪伴大家過好年。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

農曆新年馬年正奔騰而來，嘉義市政府推出「粉紅超馬」小紅包，市長黃敏惠將於2月17日大年初一，在嘉義城隍廟、九華山地藏庵及文化局文化廣場，2月18日初二在文財殿，限量發送。

此次春節小紅包、春聯結合插畫設計、書法與年節吉祥元素，為春節增添溫暖氣氛，而今年嘉義市期待再迎來白沙屯媽祖，市長黃敏惠以「粉紅超跑迎媽祖，粉紅超馬迎幸福」來祝賀大家新年幸福滿滿。

黃敏惠表示，嘉義市政府今年再度邀請知名插畫家SMART莊信棠，及書法家、也是前市府地政處長饒嘉博合作，共同設計「馬迎春暉」春聯，春聯已發放至各家戶，年節氣氛也在城市也逐步展開。

嘉義市長黃敏惠揭曉馬年「粉紅超馬」小紅包可愛模樣。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

春節期間嘉義市長黃敏惠發放小紅包日期及時間。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠還分享民眾最期待的新年小紅包「粉紅超馬」，以粉紅馬為主角，將寓意平安的蘋果、象徵吉利的橘子，以及「春」、「福」等吉祥字樣，搭配象徵國泰民安的10元硬幣，巧妙透過設計融入馬鞍造型中，拿到小紅包的同時，感受到馬年所有好運都「上馬」，幸福也「加碼」。

市府表示，2月17日大年初一黃敏惠市長將於嘉義城隍廟、九華山地藏庵及文化局文化廣場，發送限量「粉紅超馬」小紅包，2月18日初二在文財殿發送，2月25初九在玉皇宮發放，歡迎大家春節期間到嘉義市走春，拿小紅包，把幸福迎回家。

