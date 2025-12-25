嘉市、縣內多鄉鎮加發現金！ 居民樂 未發鄉鎮壓力大

嘉義市通過要在過年前加發六千元。（圖／資料畫面）





嘉義市宣布普發六千，讓市民好高興，不止嘉義市，嘉義縣也有多個鄉鎮以不同名義加發現金，縣市加起來已經有十個地區加發現金，但是仍有九個鄉鎮沒有加發，形成幾家歡樂家愁的情況，因為加發地區的居民好高興，也讓沒有加發的鄉鎮壓力好大。

這一疊鈔票真的好誘人，在政府普發一萬後，嘉義市也通過要在過年前加發六千元，讓不少嘉義市民幸福感倍增。

嘉義市民：「我會用在小孩身上，剛好可以來買小孩的一些生活用品之類的。」

而零售業者也好高興，忙著烘烤拜拜用的大肉乾，捲成一大捲當成三牲中的豬肉，真的好體面，看準嘉義市過年前發的六千，增加備貨量。

肉乾業者：「我們當然會有預期的備貨率，一定是會覺得這個政策來說的話，對我們來說會有很大的期待感。」

而大林辦採蘿蔔活動，大林在明年三月要發三千元的樂活消費金，鎮民也是相當高興。

大林鎮民：「不錯，這是一筆意外，剛好小確信，就花在我們這邊，這樣比較好，促進我們當地消費。」

而嘉義縣市目前已經普發現金的，以嘉義市及阿里山鄉的六千元最高，再來是義竹和竹崎的五千元，朴子民雄雖然是發二千元，但是對民眾來說也不無小補，讓沒有加發現金的鄉鎮民眾看了真的好羨慕。

未加發現金民眾：「當然會囉，別人有我們為什麼沒有。」

未加發現金民眾：「就是說我們不用跟別的鄉鎮一樣多，但是給我們鄉鎮有一點點的喜悅感，不無小補一點點就好。」

由於嘉義縣每個鄉鎮的財力不同，沒有加發現金的鄉鎮，在周遭發錢鄉鎮的喜悅下，壓力真的好大。

