嘉市 虎爺會砸164萬 送暖弱勢

社團法人嘉義市虎爺會行善團為關懷弱勢家庭、傳遞社會溫暖，第3年在農曆年前舉辦「虎爺有愛．寒冬送暖」活動，18日號召70輛知名美食餐車齊聚，邀弱勢團體及家庭參與熱鬧市集，並將省下來的廟會慶典、鞭炮經費投入社會公益，分送每戶一張價值800元，共2054張園遊券給弱勢家戶，大方捐出164萬3200元，讓弱勢民眾在活動中開心採買。

嘉義市虎爺會行善團源自嘉義虎爺會，由一群虔誠信仰虎爺公的經商人士組成。行善團投入社會公益多年，長期舉辦寒冬送暖、捐血活動，更關注教育扶助，包含補助偏遠地區學童課後輔導、營養午餐及清寒學子獎學金。昨天的慈善活動延續前2年的精神和模式，除請來餐車，也結合公益義剪、弱勢團體及社區團體演出等。

虎爺會行善團與參與活動的人安基金會，特別邀請低收、中低收弱勢家戶，以戶為單位，共送出2054張園遊券，每張價值800元，總金額高達164萬3200元，不但成功提高買氣，也實質減輕弱勢家庭經濟負擔，讓民眾盡情參與公益活動，逛好逛滿。

行善團表示，舉辦活動的經費是廟會慶典省下來的錢，目的是想鼓勵弱勢族群走出家門，在農曆年節前感受來自社會各界的關懷與支持，同時促進社區融合，凝聚社會向善力量。

市長黃敏惠說，透過公私協力，善的力量在城市中持續擴散，是市府推動社會福利與社會安全網的重要方向。感謝虎爺會行善團號召全台資源、集結愛心，讓嘉義市在寒冬中依然充滿溫暖。