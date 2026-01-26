嘉市 誣指遭學生性侵 女師判5月

社區大學才藝課授課女老師誣指男學員對她強制性交和偷拍，遭嘉義地方法院依誣告罪判處有期徒刑5個月。（本報資料照片）

嘉義市一名社區大學才藝課授課女老師，與男學員發生婚外情，兩人車震、在汽車旅館滾床多達40次，還拍攝性交影像，在得知性交影像外流、遭散布後女老師主動報警，誣陷男學員對她強制性交和偷拍，因罪嫌不足，男學員最後不起訴，事後嘉義地檢署檢察官以涉犯誣告罪起訴女老師，嘉義地方法院近日判女師5月，可上訴。

判決書指出，女老師在社區大學授課結識男學員，兩人發展出婚外情，自112年3月5日起至同年12月11日間，兩人在車上、汽車旅館發生性關係多達40次，女老師卻在113年1月21日跑到嘉義市警察局第一分局報案，指控男學員多次違反其意願，對她強制性交，並在她不知情情況下私自拍攝性影像，並有車震、性交、姿勢等照片、影像佐證。

嘉義地檢署受理後展開調查，發現罪嫌不足，對男學員做出不起訴處分，沒想到女師不服聲請再議，仍遭高檢署台南分署駁回確定，之後檢方認為女師涉嫌誣告，對她提起公訴。

法院審理時，女老師坦承是因為與男學生的性交影片被他人知悉並遭散布，一時失慮才決定提告，法官認為，女老師明知雙方是戀人關係且合意性交，卻虛構事實投案，不僅虛耗司法資源，更讓男學生飽受長期偵查訟累，還要承受外界異樣眼光，對其社會評價造成嚴重負面影響，幸好該案嘉檢檢察官不起訴處分，未再繼續空耗司法程序。

法官考量女老師在法院審理時自白犯行，符合刑法減刑規定，且告訴人已獲不起訴處分，未進一步造成無端判決，判女師5月。