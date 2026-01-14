嘉市「金馬耀富貴」迎春限量禮登場文財殿、臺銀雙加持 守護財氣旺整年

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府財政稅務局限量推出「金馬耀富貴」紅包袋、幸福米，以及臺灣銀行嘉義分行特別提供發財水來迎接2026丙午馬年，祝福嘉義市喜氣盈門。今（14）日於嘉義文財殿舉行祈福儀式，林瑞彥副市長代表黃敏惠市長，與台灣銀行嘉義分行副理劉信榮一同出席參香祈福。期盼透過三方福氣加持，各行各業皆能如金馬奔騰般蓬勃發展、富貴臨門。

林瑞彥副市長指出，將限量紅包袋、幸福米送至文財殿過爐加持，並聯手臺灣銀行嘉義分行提供象徵財富源頭的金庫「發財水」跨界助陣，是希望透過金庫財氣及香火薰陶，成就「水動財來」，祈求財神護佑、好運加乘。嘉義市近年經濟表現亮眼，營利事業銷售額連年創新高，突破3,000億元，並帶動市民可支配所得連續6年達百萬元的佳績，這份亮眼成績來自每一位納稅人的辛勤耕耘。

林瑞彥副市長強調，市府在財政穩健、未舉債的前提下，將這份共同打拼的成果轉化為6,000元普發現金紅包回饋市民，共享城市成長果實。同時鼓勵市民支持在地攤商與店家，將消費動能留在嘉義，並主動索取雲端發票，以行動響應SDGs永續目標，更有機會對中雲端發票專屬獎，讓手中的財氣倍增。

財政稅務局表示，回顧過去，2024推出的「好運龍來嘉」紅包袋及2025「豐收好業」平安米，皆獲得市民熱烈回響與高度肯定。承接龍年福氣並延續蛇年豐饒，今年財稅局延續這份美好期許，再度推出象徵躍升與富足的「金馬耀富貴」紅包袋與幸福米。這款馬年限量禮融合了藝術美學與吉祥寓意，設計上更是別具巧思，從璀璨煙火的「新春賀歲」、繁花似錦的「花開福至」，到金色錢幣象徵的「富足安康」，透過三階段的視覺遞進，傳達「年年築有春」的誠摯祝福。

為推廣雲端發票並落實社會關懷，財稅局將於115年1月22日(星期四)上午9點起至12點30分在1樓走廊舉辦「金馬耀富貴 雲端發票愛無限」活動。民眾只需捐贈未開獎雲端發票3張以上，就可兌換由文財殿加持的馬年限量禮或是精美宣導品，數量有限換完為止。此外，紅包袋或幸福米內還隨機附贈驚喜兌換券，有全聯禮券800元、超商商品卡等168份好禮！活動募得之發票將全數捐贈在地社福團體，讓租稅宣導與社會公益相結合。（兌換方式以現場活動辦法為主）

圖：嘉義市政府財政稅務局限量推出「金馬耀富貴」紅包袋、幸福米，以及臺灣銀行嘉義分行特別提供發財水來迎接2026丙午馬年，祝福嘉義市喜氣盈門。今（14）日於嘉義文財殿舉行祈福儀式，林瑞彥副市長代表黃敏惠市長参加。（記者吳瑞興攝）