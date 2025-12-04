嘉市「320+1城市博覽會」 市長黃敏惠率隊視察展區現場
（記者黃信峯／嘉義報導）320+1嘉義市城市博覽會將於12月12日盛大開幕，嘉義市長黃敏惠於（3）日偕副市長林瑞彥、秘書長陳永豐共同帶領市府各局處主管及團隊，視察「320+1嘉義市城市博覽會」展區。市府團隊與總顧問劉維公、總策展人林昆穎及各展區策展人共同揭開展覽最新成果，提前感受城市博覽會的亮點魅力。
圖/320+1嘉義市城市博覽會將盛大開幕，嘉義市長黃敏惠偕副市長林瑞彥、秘書長陳永豐共同帶領市府各局處主管及團隊視察展區。記者黃信峯翻攝
黃敏惠市長表示，嘉義市320+1城市博覽會以串連過去、現在與未來，打造「共享城市」、「宜居城市」以及「摩登城市」三大主題、五大展區。每一個展區都以城市故事為核心，展現木都嘉義的獨特魅力。這次展覽中，我們與國際頂尖建築團隊 MVRDV 合作，打造出象徵城市特色的Wooden Wonders 嘉義市永續願景館，以木材重現嘉義舊城門的風貌，展現嘉義市自建城以來的木都傳統，讓大家看到嘉義市不只是歷史的延續，更是走向未來的城市。越在地，越國際，看見嘉義市豐富的文化與人文底蘊。
黃敏惠市長進一步表示，永續願景館不僅是一座展覽空間，更展現嘉義市推動木都城市、減碳政策與自然建材應用的具體成果，也象徵嘉義市與國際接軌、以永續作為城市治理的核心方向。永續發展是一條長遠道路，市府將持續在「經濟發展、社會進步、環境保護」三大核心理念間取得平衡，讓嘉義市成為更宜居、更永續的幸福城市。
黃敏惠市長也介紹了本次展場導覽「桃喜」，桃喜將陪伴大家走訪各大展區，帶來滿滿收穫，感受城市的故事與能量。歡迎全台民眾於 12 月 12 日至 12 月 28 日來嘉，整座嘉義市將化身為大型展場，並結合熱力四射的第 33 屆嘉義市國際管樂節與諸羅山國際軟式少棒邀請賽，讓城市充滿音樂、展覽、市集、最道地的美食，以及濃濃的嘉義人情味。
文化局長謝育哲表示，MVRDV以深度在地研究為基礎，重新轉譯嘉義代表性的木造建築語彙，將診所、食堂、咖啡館、派出所、博物館與住宅等生活意象融入設計，展現兼具城市記憶與當代創新的建築樣貌。
黃敏惠市長帶領市府團隊偕同總顧問劉維公、總策展人林昆穎及策展人鄒蘅、潘岳麟、黃銘彰、黃思涵分別走訪代表「宜居城市、共享、摩登」三大主題展區。
「宜居城市」主題區的「嘉私選物 CHIAYI GOODS」，由平凡製作與大象設計共同策劃，透過「時光」作為策展軸線，推出展期限定的「嘉私咖啡」，以阿里山茶園與咖啡園晨霧為靈感，推出限定飲品，讓民眾以味覺走進一段帶有記憶香氣的嘉義時光旅程。嘉義文學館《摩登嘉義，就是我的日常風景 Modern Chiayi，My Everyday Story》展覽以「摩登生活」「摩登態度」「摩登美學」三大主題，邀請在地創作者以文字、旋律與畫筆書寫城市記憶。展覽帶領觀眾從在地生活脈絡出發，以自由的文字節奏、流動的音樂旋律與獨特的繪畫視角，走進一個既回望歷史、也承載當下日常的摩登嘉義。
城市博覽會同步推出「嘉義 WE PLAY+1」，以三大主題串聯城市街區與在地店家，邀集100位嘉義地點、店家與人物，精選屬於嘉義市的歌曲並繪製人像，打造九大Spotify清單。民眾可拿著地圖漫步街區，一邊散步、一邊聽嘉義的城市聲音。此外，更串聯 20 家甜點、咖啡、選品與花店，以「桃子」為靈感推出限定商品，打造一條香甜的城市散步路線，讓大家用味蕾和步伐認識嘉義，「咱 嘉義式」，屬於嘉義的生活方式。
320+1 嘉義市城市博覽會展覽資訊展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/更多資訊:請關注「320+1嘉義城市博覽會」官方社群媒體。
