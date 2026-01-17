嘉市「Fit and Fun 週末英語活力營」圓滿落幕 生活化英語學習獲家長肯定
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為落實嘉義市教育發展綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，深化學生英語實際運用能力，嘉義市辦理「Fit and Fun 週末英語活力營」，於114年9月至115年1月間，在志航國民小學共辦理9場週六英語營隊，吸引來自全市多所國小學生參與，並於115年1月3日進行最後一堂課程及頒發結業證書。
嘉義市黃敏惠市長表示，嘉義市長期推動國際教育與英語教育向下扎根，英語不只是課堂中的一門學科，更是孩子理解世界、與人溝通的重要工具。透過週末英語營隊，讓學生在運動、料理與戶外探索等真實情境中自然使用英語，在沒有壓力的學習氛圍中建立語言自信，同時兼顧健康生活與多元發展。
教育處郭添財處長指出，透過辦理週末英語營隊，嘉義市持續以生活化、情境化與跨領域的方式，打造友善而有溫度的英語學習環境，讓英語不只存在於課本，而是成為孩子生活的一部分。未來市府將持續整合中央資源與在地教學能量，深化英語教育支持系統，讓更多嘉義的孩子在快樂學習中自信使用英語、連結世界。
承辦單位嘉義市英語教育資源中心召集人鄭宛鈺校長表示，營隊主題從生活中的科技、運動、飲食與文化出發，課程內容涵蓋躲避飛盤、桌球、板球（pickleball）、有氧舞蹈、烹飪實作（水果優格、西班牙烘蛋）及植物園健行等活動，並融入健康促進、學校特色課程與SDGs永續發展目標概念；其中與志航國小特色課程結合的「雙語無人機」課程，更是在開放報名後即迅速額滿，成為全市家長與學生高度關注的熱門營隊。
4位參與教學的ELTA英語教學助理也對學生的學習表現留下深刻印象。首次參與週末英語營隊的印度籍教學助理Anushka表示，學生在體育、烹飪與戶外學習課程中，能自然使用英語進行會話，展現高度參與度與專注力，整體營隊令人印象深刻；同樣來自印度的Kamran則分享，透過料理、運動與小組合作等多元活動，英語學習自然融入生活情境，課堂氛圍活潑而不具壓力，學生展現良好的合作精神與學習熱忱，充分體現寓教於樂的精神。第二次加入營隊、也是印度籍的Adham也指出，這樣的週末英語營隊模式相當創新且難得，嘉義市英語教育資源中心教學顧問Ben、輔導員Billy與ELTA團隊之間展現良好默契，讓教與學都成為一段充實而愉快的歷程；另1位來自巴基斯坦的Ejaz也補充，課程內容涵蓋體育活動、有氧舞蹈、料理與戶外健行，並融入SDGs概念，學生每次上課都保持高度期待與投入，營造出快樂且富有意義的英語學習環境。
學生的回饋同樣展現營隊的學習成效。來自崇文國小三年級的賴隆賓表示，這是他第1次參加週末英語營隊，對植物園健行與躲避飛盤課程印象深刻，不僅好玩又有挑戰性，也感受到老師們的親切與照顧。志航國小三年級的王楀喬分享，最難忘的是烹飪課程，透過製作優格與烘蛋，不但學會料理，也學到許多新的英文單字，覺得「邊做邊學英文」非常有趣。垂楊國小四年級的黃宥承則表示，健行與烹飪課程讓他能到戶外活動、與同學一起合作完成任務，學英文變得既實用又好玩。民族國小三年級的陳苡潞也開心地說，最喜歡做優格和玩躲避飛盤，覺得每一堂課都很有趣，期待未來還能再次參加。
圖說：為深化學生英語實際運用能力，嘉義市辦理「Fit and Fun 週末英語活力營」，於114年9月至115年1月間，在志航國民小學共辦理9場週六英語營隊，吸引來自全市多所國小學生參與，並於115年1月3日進行最後一堂課程及頒發結業證書。 （記者吳瑞興翻攝）
