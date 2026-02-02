嘉市1歲男童突呼吸急促「母CPR無效」身亡 檢2/4解剖追死因

嘉義市1位年僅1歲8個月的男童本在家中嬰兒床上休息，卻突然出現呼吸急促，張姓媽媽緊急替男童施作CPR，並將男童送醫救治，可惜仍宣告不治，檢方將在4日上午解剖調查男童死因。

嘉義市西區1名男童在家中突然喘不過氣且失去呼吸心跳，媽媽將男童送醫仍不治，檢警將解剖調查死因。（示意圖／）

警方表示，事件發生於1日早上7時許，該名男童當時在嘉義市西區博愛路1段住處的嬰兒床休息，不料男童出現喘不過氣、臉色異常等狀況，甚至失去意識及呼吸心跳，男童媽媽張女馬上替男童進行CPR，同時撥打119求助。

當天早上7時52分，救護人員接手急救，並將男童送到嘉義基督教醫院搶救，但男童仍在當天早上8時42分不治。

檢方表示，經相驗後，男童身體未發現明顯外傷痕跡，也未見任何不當對待或兒童虐待情形。由於死亡原因尚未明確，將在4日上午進行解剖，希望能釐清男童身亡的真正原因。

