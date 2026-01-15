嘉義市府將於春節(農曆一月一日)前對年滿65歲以上市民，發放老人春節禮金／嘉義市府提供





嘉義市府將於春節(農曆一月一日)前對年滿65歲以上市民，發放老人春節禮金。社會處表示，本次老人春節禮金發放對象，為115年2月17日(含)當日年滿65歲，且設籍嘉義市滿半年以上之長者，可親自或委託他人辦理，請在主要發放日領取；若未能完成，還有4天可補領；如無法到場領取現金，另提供線上及紙本2種方式申請轉帳；提醒在期限內領取或申請轉帳，逾期視同放棄。

市府說明，領取老人春節禮金可親自或委託他人辦理，須憑通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲之成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之國民身分證與印章。

廣告 廣告

領取現金主要發放日期為115年1月24日（六）及1月25日（日），連續兩天上午8時30分至下午4時，市民可依通知單前往各區指定地點領取。領取通知單將自115年1月16日起，送達市民戶籍地址，本禮金將與本市「強化民眾消費韌性普發現金」併同發放。

若未能於主要發放日完成領取，資深市民可於115年1月30日(五)、1月31(六)日及2月6日(五)、2月7日(六)，於上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。

如民眾因故無法於上述時段領取現金，可於115年3月2日(一)至3月15日(日)申請轉帳，提供線上及紙本兩種方式，相關申請網站嗣後再行公告；款項預計於115年4月30日(四)前撥款入帳；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

嘉義市府將於春節(農曆一月一日)前對年滿65歲以上市民，發放老人春節禮金／嘉義市府提供

嘉義市府將於春節(農曆一月一日)前對年滿65歲以上市民，發放老人春節禮金／嘉義市府提供

更多新聞推薦

● 嘉市1/24、1/25發老人春節禮金 領取方式一次看