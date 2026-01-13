嘉市114學年度教保輔導團共識營暨增能研習

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市教保輔導團昨（12）日於市立幸福幼兒園舉辦「嘉義市114學年度共識營暨增能研習」，邀集教保輔導團團員共同參與，以掌握幼兒教育發展趨勢與專業脈動，期待提升輔導團專業視野與教保現場執行能力。

教育處郭添財處長也代表黃敏惠市長到場致意，除肯定輔導團長期在本市幼兒教育專業發展上的努力與貢獻，並對本次增能研習表達支持。郭添財處長表示，幼兒教育需要家庭、學校、社區與專業系統共同合作，輔導團作為現場的重要專業支援者，未來將持續強化專業，提升幼兒學習與照顧品質。

教育處表示，本次研習以「社會情緒學習」與「科技治療」雙軸並進為主軸，特邀林妮燕教授講授「讓SEL走進幼兒園，開啟幸福教育的新篇章」，帶領團員理解社會情緒學習（SEL）在幼兒園的內涵、推動策略與實務經驗，並強調情緒調節、人際互動與自我認知等能力對幼兒適應與學習的重要性。隨後由高致娟博士分享「AI技術在嬰幼兒／兒童8大能力篩檢及訓練的運用」，介紹人工智慧於幼兒發展篩檢、能力訓練及教保支援的應用趨勢，可協助及早發現幼兒發展需求並提供適切介入，展現科技導入幼兒教育的新模式。

郭添財處長亦於當日關心幸福社區教保中心的新建工程進度，期盼完工後成為嘉義市打造育兒友善城市的另一個重要節點，讓育兒從家庭走向社區、從個人責任走向公共支持，形成更完善的育兒支持體系。

