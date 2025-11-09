嘉市114學年度高中以下學校新卸任家長會長暨志工團團長交接聯誼會 展現教育力

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市114學年度高級中等以下學校新卸任家長會長暨志工團團長交接聯誼餐會，於11月7日在嘉義市耐斯王子大飯店阿里山廳舉行，由興嘉國小兒童街舞社以「舞力全開SUPER KIDS」揭開序幕。黃敏惠市長出席頒發感謝紀念牌及當選證書，期勉新卸任會長與團長在未來持續承擔教育重責，秉持熱忱與奉獻繼續推動親師協力，營造和諧校園氛圍。

黃敏惠市長表示，嘉義市以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」四大教育發展綱領，在身心健全、永續教育及自我實現三大軸線下，教出影響未來的孩子。市府持續推動教育投資與永續發展，展現用心打造優質且前瞻的教育環境。114年度教育預算達74.4億，比去年成長，115年度更提升至78.5億，占全市總預算的37.03％。市府從教室設備到數位生態積極更新，已全面汰換老舊投影設備與黑板，並於114年起推動師師有平板政策，估計自115至117年完成學生「生生有平板」目標，設立智慧教育中心，強化教師人工智慧教學能力，打造全方位數位學習環境。

黃敏惠市長補充，嘉義市科學教育扎根深厚，連續三年在全國科學展覽取得佳績，114年更榮獲縣市團體獎第一名，彰顯教育成效。面對物價上漲，市府增加學校營養午餐食材補助經費，國小每餐加價5元、國中加價7元，確保均衡營養。此外，國小教師員額提升至每班1.7師，改善代課教師過多問題。

教育處郭添財處長表示，嘉義深化雙語教育與美國合作，115年將派遣教育人員赴美東進修，拓展國際視野。運動場館設施也持續優化，西區全民運動館預計於115年9月啟用，港坪運動公園、田徑場以及南興國中永續學院探索體驗園區第二階段等工程明年也將陸續完成，打造宜居健康的幸福城市。

今年7月6日嘉義市遭遇颱風「丹娜絲」挑戰，市府迅速啟動應變機制並快速恢復運作，而教育系統亦在短時間內回復正常，展現城市韌性。在《今周刊》永續城市評比中，嘉義市四度獲得特優獎，代表市民與團隊共同努力的成果。

家長會是學校的重要後盾，志工團則是學校日常運作的堅強助手。此次聯誼餐會中，新卸任家長會長及志工團長將近百人參與，展現學校與社區無間的合作精神。市府感謝所有熱心付出的家長會長與志工團長，期待未來一起攜手共創嘉義教育新局。

