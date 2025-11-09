嘉市114學年度高中以下學校 新卸任家長會長暨志工團長交接

嘉義市舉行114學年度高級中等以下學校新卸任家長會長暨志工團團長交接聯誼餐會／嘉義市府提供





嘉義市7日舉行114學年度高級中等以下學校新卸任家長會長暨志工團團長交接聯誼餐會，市長黃敏惠出席頒發感謝紀念牌及當選證書，期勉新卸任會長與團長在未來持續承擔教育重責，秉持熱忱與奉獻繼續推動親師協力，營造和諧校園氛圍。

黃敏惠表示，嘉義市114年度教育預算達74.4億 ，比去年成長，115年度更提升至78.5億 ，占全市總預算的37.03％ 。市府從教室設備到數位生態積極更新，已全面汰換老舊投影設備與黑板，並於114年 起推動師師有平板政策，估計自115至117年 完成學生「生生有平板」目標，設立智慧教育中心 ，強化教師人工智慧教學能力，打造全方位數位學習環境。

黃敏惠補充，嘉義市科學教育扎根深厚，連續三年在全國科學展覽取得佳績，114年更榮獲縣市團體獎第一名，彰顯教育成效。面對物價上漲，市府增加學校營養午餐食材補助經費 ，國小每餐加價5元 、國中加價7元 ，確保均衡營養。此外，國小教師員額提升至每班1.7師 ，改善代課教師過多問題。

教育處處長郭添財表示，嘉義深化雙語教育與美國合作，115年將派遣教育人員赴美東進修，拓展國際視野。運動場館設施也持續優化，西區全民運動館預計於115年9月啟用，港坪運動公園、田徑場以及南興國中永續學院探索體驗園區第二階段等工程明年也將陸續完成，打造宜居健康的幸福城市。

郭添財說，家長會是學校的重要後盾，志工團是學校日常運作的堅強助手，此次聯誼餐會新卸任家長會長及志工團長將近百人參與，展現學校與社區無間的合作精神。市府感謝所有熱心付出的家長會長與志工團長，期待未來一起攜手共創嘉義教育新局。

