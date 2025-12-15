嘉市114年身心障礙人士歲末聯歡 黃敏惠市長表揚

桃園市社區心理衛生中心在充滿聖誕暖心氛圍的12月份，結合本市5處社會住宅辦理「聖誕暖心互動活動」，透過趣味闖關、心願小卡及拍立得留影等活動，以更親民、更輕鬆的方式將心理健康的概念帶入社區，陪伴居民在歲末感受支持與溫暖。本月於楊梅一號社宅、中路三號社宅、平鎮一號社宅、八德二號社宅及蘆竹二號社宅等活動現場，桃園市社區心理衛生中心設置象徵祝福與希望的「心願聖誕樹」，邀請住戶在「心願小卡」上寫下願望、給自己加油鼓勵的話語或送給親友的祝福，再將小卡掛上聖誕樹，寄託心意並傳遞正向力量。心衛中心同仁亦自創活潑趣味的「Merry Merry 猜」互動遊戲，與民眾一同挑戰，活動氣氛熱絡。此外，現場也提供拍立得服務，讓民眾即拍即留紀念照片，並可同步上傳分享，將溫暖從線下延伸至線上，讓社區心理衛生中心更深入社區、貼近民眾。衛生局賈蔚局長12月14日至八德二號社宅參與活動，與民眾共同度過愉快又溫馨的聖誕夜。賈局長表示，桃園市目前已成立5處社區心理衛生中心，讓心理健康議題不再遙遠，而是逐漸融入民眾的日常生活。未來衛生局將持續於本市其他地區布建社區心理衛生中心，並以多元形式活動深化社區互動，打造友善、可近性的心理

