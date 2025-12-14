嘉市114年身心障礙人士歲末聯歡 黃敏惠表揚感謝身心障礙團體

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義巿黃敏惠市長今（14）日出席由社團法人嘉義市新世界自立生活協會承辦的「身心障礙人士歲末聯歡活動」，與各身心障礙福利團體齊聚一堂，分享成果與精彩表演。市府透過聯歡活動感謝今年度辦理各項活動的身障團體，並表揚身心障礙者個人照顧服務提供單位及5個身心障礙福利服務培力暨高照顧負荷關懷服務計畫評鑑績效優等及甲等績優單位，期待透過各身障團體的服務與宣導，打破社會大眾對身心障礙者的刻板印象，一起攜手支持身心障礙朋友。

廣告 廣告

黃敏惠市長表示，歲末聯歡活動不僅是一場團聚的盛宴，更是我們展現城市溫暖和包容的重要時刻。嘉義市目前有11 個身心障礙團體及6 家機構，服務約 1萬6,000位身心障礙朋友，占總人口比率6%。黃敏惠市長強調，嘉義市是「全齡共享 世代宜居」的永續幸福城市，身心障礙朋友是我們要用「心」來看顧的族群。每一位身心障礙朋友都是嘉義市的重要成員，市府致力於落實身心障礙者權益公約（CRPD）「公平參與、機會平等、權益保障」的精神。為實踐這份承諾，明(115)年，巿府將投入超過9億7千萬元，在既有身心障礙服務基礎上全面升級，擴大支持網絡、優化資訊可近用、加強交通協助、提升各項社區式服務能量，讓照顧更到位、支持更細腻、選擇更多元，讓嘉義市真正成為每位市民都能自在生活、安心參與的共融城市。

社會處表示，嘉義市積極打造「共享城市、宜居城市、摩登城市」，320+1的歷史積累，轉化為市民彼此多一份關懷、多一份暖意的共好心意，這份心意具體落實在身心障礙者福利服務上：市府從生活照顧、社區參與、自立支持到無障礙環境等面向進行全面升級，同時深化與民間單位的合作，有效減輕身心障礙家庭的照顧負擔。嘉義市透過這份實際的「+1」行動，展現了城市不斷追求共融、持續傳遞溫度的決心。

圖：嘉義巿黃敏惠市長今（14）日出席由社團法人嘉義市新世界自立生活協會承辦的「身心障礙人士歲末聯歡活動」，與各身心障礙福利團體齊聚一堂，分享成果與精彩表演。（記者吳瑞興翻攝）