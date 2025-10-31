嘉市114年醫療到府服務計畫成果發表 感謝醫事人員
(記者廖建智嘉義報導)
嘉義市政府自95年開辦社區醫師往診服務以來，於106年擴大推動「嘉義市醫療到府服務計畫」，成功在社區扎根，陪伴病人與家屬安心返家、延續照護。今(31)日於嘉義基督教醫院舉辦114年醫療到府服務計畫成果發表，黃敏惠市長到場向所有醫事人員致謝，市府並頒發感謝狀予參與計畫的醫事機構。
黃敏惠市長表示，嘉義市推動居家醫療服務展現了「跨域協力」與「夥伴關係」的力量。這項計畫能夠順利推行，關鍵在於所有醫事人員與基層診所的共同投入，包含醫師、護理師、中醫師、牙醫師、藥師、營養師與治療師等專業團隊跨界合作，以愛與專業守護市民健康。黃敏惠市長感謝所有第一線醫療人員長期無私的奉獻，總是在市民最需要的地方挺身而出，用行動詮釋「因為有愛，所以更堅強」。未來市府將持續鏈結更多夥伴，共同推動幸福永續的醫療環境，讓嘉義成為一座「有人情味、有行動力」的城市。
衛生局局長廖育瑋指出，這項計畫特色係借鏡日本長崎連攜協力模式，為全國首創出院宅極便服務，不分年齡層，除長照人口外，還增加照顧這些沒有長照資源補助的短暫失能市民，透過醫事專業人員到宅預評，為患者返家後需要照護先行準備，再由出院準備護理師、居家護理師、物理與職能治療師、藥師與社工攜手合作，從醫院到家，陪伴病人安心渡過，打造有溫度的醫療延續線。
嘉義基督教醫院陳煒院長指出，嘉義市的居家醫療推動成效卓著，成功串聯醫院與社區基層醫療體系，讓醫師與機構間轉介與溝通可以順利銜接。分級醫療的目標在於讓大型醫院專注於重症與專業治療，而慢性病與長期照護可以交由社區端負責。嘉義市八年來持續努力，讓醫療服務「在地化」，強化基層能量，使民眾在社區即可獲得長期而完整的照護，充分展現居家醫療的效益與價值。
在服務過程中，發生了許多動人的故事，7歲的小奕因意外導致腦部重創臥床，父母擔心無法獨力照顧。嘉基團隊即時介入協助，職能治療師提前到宅評估環境、安排輔具，出院當天由護理師陪同返家，耐心教導照護技巧。小奕媽媽感動地說：「剛開始的確很害怕，幸好有醫療團隊陪伴走這段路。」如今，家人已能安心在家照顧孩子，讓家真正成為療養的所在；在社區安寧照護中，50歲的癌末患者小珍，臨終前最大的心願是與姐姐共進晚餐。團隊為她舉辦「圓夢餐會」，準備最愛的料理，邀請親友陪伴。那天，小珍露出久違的笑容，姐姐含淚道謝：「謝謝你們，讓妹妹能帶著笑走完最後一程」，場面為之動容。
衛生局表示，此計畫結合轄內嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、陽明醫院、台中榮總嘉義分院及部立嘉義醫院等五大醫院出院準備組，並串連全市62家醫事機構，包括西醫診所37家、牙醫診所5家、中醫診所6家、12家居家護理所、1家物理治療所及1家職能治療所，共同組成跨專業醫療網絡，提供出院準備、居家醫療及社區安寧等服務，截至目前已服務約3,000人次(今年迄今約350人次)。
未來市府將持續擴大醫療到府服務，結合智慧醫療照護與社區資源，讓市民從醫院到家庭、從照護到善終，皆能獲得無縫接軌的支持與陪伴。「醫療到府，讓照護不僅止於醫院，而是能安心延續到家。」服務團隊將秉持這份信念，溫暖嘉義市每一個家庭的心。
