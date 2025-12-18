嘉市114年「愛+1 行動花甲食堂暨惜食服務站」聯合啟動

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為了倡導惜食愛物減少食物浪費的理念、拓展嘉義市老人健康促進和共餐服務，實現社區關懷「愛+1」分享的互助網絡；嘉義市政府分別向社團法人嘉義市嘉邑行善團募得新臺幣200萬元整、臺北市千禧獅子會募得1輛惜食服務專車，以及台灣食物銀行聯合會募得3台單門冰箱及冷凍櫃。今(18)日於本市西區番仔溝公園辦理聯合啟動儀式，由林瑞彥副市長到場見證與致謝。

林瑞彥副市長表示，嘉義市已設置17處惜食服務站，本年度新增西平、荖藤及嘉南社區加入服務行列。惜食服務站需要冷藏及冷凍設備，讓仍可食用的食材能夠妥善保存並持續利用，避免浪費，也減輕環境負擔，特別感謝台灣食物銀行聯合會協助提供冰箱及冷凍櫃，讓惜食服務能在社區穩定推動；同時也感謝臺北市千禧獅子會捐贈惜食服務專車，協助各站點進行物資運送與調度，讓惜食服務更加順暢。

林瑞彥副市長也提到，嘉義市政府首創「行動花甲食堂」，運用社區內閒置、可用空間(如：廟口)，每週固定時間、固定地點以巡迴方式提供相關老人福利服務。花甲食堂的推動除市府補助外，也感謝社團法人嘉義市嘉邑行善團捐贈新臺幣200萬元，協助購置行動花甲食堂服務車輛，並投入獨居長者緊急救援相關設備，讓善款能被妥善運用，形成良善循環。

嘉義市政府有感於在生活水準不斷提升下，食物的生產、製造不虞匱乏，卻往往因為生產大於需求；或因為賣場對上架之食物有其「保存期限」之要求；以及賣相不佳乏人問津而被丟棄的食物，造成食物的分配不均及浪費，因此與民間共同倡導，讓社會大眾漸漸意識到「惜食」、「愛物」的重要性。自109年起輔導嘉義市東區精忠、興仁、興安社區發展協會、嘉義市西區福民、劉厝社區發展協會、嘉義市鳶尾花人文促進協會等6個單位設立惜食服務站；本(114)年度計畫再新增嘉義市西區西平、東區荖藤、嘉南社區發展協會等3個惜食服務站，合計全市共有17個服務站。將「惜食」、「愛分享」的信念透過實際行動，向社會大眾倡導。

嘉義市政府社會處期待能有更多社區、公益企業及民眾共同加入惜食行列，不僅減少食物浪費，讓餘裕食材能充分發揮被利用，亦響應聯合國永續發展目標之SDG2消除飢餓，以及SDG12責任消費與生產，共同促進社會包容，減少資源取得上的不平等。期待透過公私協力與社區參與，讓惜食服務站成為地方治理中穩定且可持續的支持系統，共同打造更具韌性與溫度的社會。

圖：為了倡導惜食愛物減少食物浪費的理念、拓展嘉義市老人健康促進和共餐服務，實現社區關懷「愛+1」分享的互助網絡；嘉義市政府分別向社團法人嘉義市嘉邑行善團募得新臺幣200萬元整、臺北市千禧獅子會募得1輛惜食服務專車，以及台灣食物銀行聯合會募得3台單門冰箱及冷凍櫃。今天進行啟用儀式，由副市長林瑞彥主持。（記者吳瑞興翻攝）