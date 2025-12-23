嘉市115年公告土地現值及公告地價評定通過

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市115年度公告土地現值及公告地價經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過， 115年度公告土地現值平均調幅3.43％，公告地價平均調幅3.32％。「地王」仍由中山路兩側東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地蟬聯，為每平方公尺321,216元（每坪約106萬元）。

嘉義市115年地價調整作業期間（113年9月2日至114年9月1日），整體不動產市場呈現「量縮價漲」趨勢，統計實價登錄申報案件數量較前期縮減，市場成交價格穩定上漲。

公告土地現值調整，受本市重大開發建設持續推動及整體經濟等因素等影響，都市地區地價指數均呈現上漲趨勢，反映本市公共建設效益、土地開發成果及市場成交行情。針對本市重大公共建設開闢及整體開發區，如「湖子內區段徵收區」，因區內公共設施完善，居住環境品質提升，建商持續推案，買賣交易熱絡，公告土地現值平均調整3.75％；「建國二村復興新村市地重劃區」因工程完工，預計規劃為本市新興商業區，提供大面積商業用地，公告土地現值平均調幅19.97％，本市其餘成熟區域，多為微幅調升。

公告地價為2年調整1次，綜合考量嘉義市整體不動產市場發展趨勢、財政稅收，及兼顧民眾稅負公平性、合理性及負擔能力等因素評定。全市共計2,086個地價區段，計有1718個地價區段（約82.36％）上漲，368個地價區段（約17.64％）持平。

全市公告土地現值及公告地價調整結果，將於115年1月1日公告。本次「公告土地現值」符合內政部目標達市價9成，依規定每年公告調整，作為課徵土地增值稅的依據，並隨一般正常交易價格變動情形調整；「公告地價」為民眾申報地價之參考，民眾可在115年1月31日前至土地所在地之各地政事務所，按公告地價的80％至120％價格自行申報地價，亦可使用自然人憑證至內政部地政司線上申辦系統 (https://clir.land.moi.gov.tw/CAP/)線上申報。如有查詢需求，可利用本市地政處、地政事務所或內政部等網站查詢。另土地現值表及地價區段圖均陳列於本市地政事務所（嘉義市國華街245號8樓）供民眾閱覽或上班時間人工電話查詢05-2246501轉302免費服務。如有大量下載最新地價資料需求者，本市將同步公開於「嘉義市政府政府資料開放平台」提供民眾下載，歡迎多加利用。

圖：嘉義市115年度公告土地現值及公告地價經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過， 115年度公告土地現值平均調幅3.43％，公告地價平均調幅3.32％。「地王」仍由中山路兩側東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地蟬聯，為每平方公尺321,216元（每坪約106萬元）。（照片嘉義市政府提供）