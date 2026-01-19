嘉市115年春節勞軍 黃敏惠感謝國軍堅守崗位保家衛國

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】一年一度的春節到來，為感謝國軍辛勞，嘉義市黃敏惠市長今(19)日率領市府團隊及嘉義市工業會、嘉義市商業會、嘉義市職業總工會、嘉義市總工會、嘉義市婦女會、嘉義市青溪總會、嘉義市青溪婦女協會、嘉義市女子美容商業同業公會、嘉義市崇她社、嘉義市中華眷村文化發展協會與嘉義縣市軍人服務站等社會各界代表，前往陸軍南部測考中心舉辦春節勞軍活動。

黃敏惠市長表示，國軍弟兄堅守崗位、保鄉衛土，讓人民能夠安居樂業。每逢颱風來襲或重大災害發生，國軍總是第一時間投入救災、救護工作，成為人民最安定的力量；疫情期間亦全力協助防疫消毒，與地方政府攜手守護市民健康，協助嘉義市一次次挺過嚴峻考驗。

黃敏惠市長指出，不論是動員整備、防救災演習或全民國防教育，軍民始終攜手合作、彼此扶持。正是這份「軍愛民、民敬軍」的深厚情誼，讓嘉義市在軍民同心下，面對挑戰仍能展現安定幸福的城市樣貌。藉由此次勞軍活動，市府特別向國軍表達最誠摯的敬意，感謝國軍成為城市發展最堅實的後盾。

在春節即將來臨前夕，嘉義市政府與社會各界表達對國軍弟兄的感謝與支持，希望這份軍愛民、民敬軍的愛，能夠傳達到每一位國軍弟兄的心中。黃敏惠市長與各界代表並致贈慰問金給陸軍南部測考中心、嘉義後備指揮部、國軍嘉義財務組、嘉義後備旅、空軍四聯隊、軍事安全總隊雲嘉工作組，以傳達對於國軍弟兄守護家園的感謝之意。

圖：115年春節到來，為感謝國軍辛勞，嘉義市黃敏惠市長今(19)日率領市府團隊及嘉義市工業會、嘉義市商業會、嘉義市職業總工會、嘉義市總工會、嘉義市婦女會、與嘉義縣市軍人服務站等社會各界代表，前往陸軍南部測考中心舉辦春節勞軍活動。（記者吳瑞興翻攝)