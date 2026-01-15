嘉市115年老人春節禮金發放 領取方式這邊看

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府為貫徹老人福利政策，彰顯崇老敬老傳統美德，對資深市民表達敬意，將於春節(農曆一月一日)前對年滿六十五歲以上市民，發放老人春節禮金，祝賀新春佳節愉快。

社會處表示，本次老人春節禮金發放對象，為115年2月17日(含)當日年滿65歲且設籍嘉義市滿半年以上之長者，可領取老人春節禮金。領取現金主要發放日期為115年1月24日（六）及1月25日（日），連續兩天上午8時30分至下午4時，市民可依通知單前往各區指定地點領取。領取通知單將自115年1月16日起，送達市民戶籍地址，本禮金將與本市「強化民眾消費韌性普發現金」併同發放。

若未能於主要發放日完成領取，資深市民可於115年1月30日(五)、1月31(六)日及2月6日(五)、2月7日(六)，於上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。

領取老人春節禮金可親自或委託他人辦理，須憑通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲之成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之國民身分證與印章。民眾因故無法於上述時段領取現金，可於115年3月2日(一)至3月15日(日)申請轉帳，提供線上及紙本兩種方式，相關申請網站嗣後再行公告；款項預計於115年4月30日(四)前撥款入帳；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

圖：嘉義市政府為貫徹老人福利政策，彰顯崇老敬老傳統美德，對資深市民表達敬意，將於春節(農曆一月一日)前對年滿六十五歲以上市民，發放老人春節禮金每人1000元，祝賀新春佳節愉快。（記者吳瑞興翻攝）