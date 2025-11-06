嘉市200人以上幼兒園 全數取得室內空氣品質自主管理標章

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為守護幼兒及敏弱族群健康，嘉義市政府環境保護局持續推動轄內托嬰中心、幼兒園、產後護理機構及社福機構改善室內空氣品質，積極營造清新、安全的學習與照護環境，今（114)年更輔導轄內核定招收200人以上之公私立幼兒園全數取得「室內空氣品質自主管理標章」，讓家長放心孩子在健康環境中快樂成長。

嘉義市政府環境保護局表示，幼兒的呼吸系統尚未發育完全，對空氣品質特別敏感，今年度針對轄內核定招收200人以上之公私立幼兒園加強輔導，透過實地訪查檢視室內外環境與通風狀況，並以儀器量測空氣品質，針對檢測結果提供改善建議及管理指引，協助園所建立室內空氣品質自主管理制度，落實校園日常空品維護管理。經輔導後各幼兒園不僅強化環境清潔、空調與風扇設備的維護，也正確運用開窗與換氣設備維持良好通風環境，並選用具環保標章低揮發性產品，有效提升了室內空氣品質，最終全數順利取得室內空氣品質自主管理標章。

廣告 廣告

環境部自110年開始推動「室內空氣品質自主管理標章」政策，嘉義市政府環境保護局即積極響應，截至目前全市已累計66處場所取得標章認證，包括優良級49處及良好級17處。該局除公告場所外，已逐年輔導轄區內產後護理機構、托嬰中心、200人以上公私立幼兒園全數取得室內空氣品質自主管理標章，讓敏弱族群從出生、成長到照護階段都能在安全、舒適的空氣品質環境中生活。

嘉義市政府環境保護局表示，除公告列管場所外，符合環境部110年7月2日發布「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」的19類未列管的公私場所，只要經環境部認可之檢驗測定機構檢測符合室內空氣品質標準者，也可主動申請自主管理標章，不僅可提升企業形象，也可維護場所內民眾健康。此外，民眾亦可透過環境部「室內空氣品質資訊網」查詢全國已取得自主管理標章場所，確保於各公共場所活動時享有良好的空氣品質。（照片：記者劉芳妃翻攝）