嘉市3處新建通學步道、人行道需1.8億 王美惠考察、中央允支持

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府工務處規劃在志航國小、文化路、民權路等處，改善及新建通學步道、人行道，所需總工程經費約1億8000萬元，10月底送內政部申請「永續提升人行安全計畫」經費補助。立委王美惠今與立法院內政委員會現勘考察，爭取中央補助施工改善，內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳興修允諾全力支持。

董建宏說，交通安全是賴清德總統高度重視施政重點，嘉市在行人安全及交通改善上的實際需求，中央一定會全力支持，他也強調，相關改善工程在推動過程中，務必與地方居民充分說明與溝通，廣納民意，將居民的意見納入整體規劃參考，以確保工程順利推動並符合地方實際需求。

王美惠表示，行人安全是城市最基本、也是最重要的公共建設之一，為全面提升嘉義市行人安全與友善步行環境，安排內政委員會考察，重點之一就是志航國小周邊包含家長接送的臨時停等空間等亟需改善；同時應增設夜間照明設備，確保行人通行安全，預算經費約需800萬元。

此外，嘉義市文化路自中央噴水圓環至林森西路路段，未鋪設人行道，僅騎樓及中央廣場人行道，後續規劃改善工程拓寬人行道，提升人行環境及無障礙系統，約需8000萬元經費。

民權路部分，因臨住宅區道路未設置人行道，完成規劃後，將可改善市區整體環境，提升道路安全與品質，經費需求2400萬元，王美惠同時向內政部爭取嘉義市易肇事路口改善工程約14處，整體經費需求約9000萬元。

王美惠說，嘉市是友善行人宜居城市，中央與地方攜手合作，才能加速改善進程；此次考察的各項改善計畫申請經費合計約1億8000萬元，今獲內政部與國土管理署支持，允諾補助超過1億元，她將持續為民眾爭取相關建設，確保各項安全措施落實到位，讓市民行得更安全。

