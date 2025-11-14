嘉市320+1城博會 12/12起跑

嘉義市即日起啟動「320+1嘉義市城市博覽會」各項活動。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義市政府即日起啟動「320+1嘉義市城市博覽會」各項活動。黃敏惠市長表示，今年「320＋1嘉義城市博覽會」以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大主題策展，象徵嘉義從歷史走向未來，串聯人文、設計與創新力量，呈現城市的美好總和。

黃敏惠表示，城市博覽會結合展覽、表演與音樂，邀請全民共同參與。今年活動由音樂策展人米奇MCKY LIN策劃三首主題歌曲，〈佮伊做陣行〉要讓大家知道無論在哪裡打拚，都有故鄉嘉義做你的靠山。黃敏惠更驚喜宣布，王彩樺將攜手嘉義在地搖滾天團「美秀集團」，共同演唱另一首城市博覽會主題曲。

黃敏惠特別感謝所有品牌夥伴的熱情支持，從百貨通路的聯名合作、旅宿業者推出主題住房方案，到伴手禮品牌設計專屬的「320+1嘉義城市博覽會」限定禮盒，都充分展現出嘉義多元產業的創意與行動力。

文化局局長謝育哲指出，「320+1嘉義市城市博覽會」特別邀請劉維公教授擔任總顧問、華麗邏輯創意總監林昆穎出任總策展人，透過三大展構分別詮釋城市治理、永續生活與當代創意，並串聯全市十七處展覽場域，規劃十六檔主題展覽、超過三十場演出及五十場以上活動，並結合兩百多家在地品牌與逾一千位專業人才共同參與，橫跨三個週末，讓整座嘉義市化身為展區、讓市民成為主角。

文化局指出，「320+1嘉義市城市博覽會」將於十二月十二日至十二月二十八日熱鬧開展體驗嘉義的城市魅力。