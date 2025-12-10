嘉市7旬翁涉觸摸2女胸部 其中1案缺佐證不起訴處分

（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義市一名7旬老翁被控8月間分別觸摸檳榔西施、女店員胸部，前者因有監視器畫面，嘉檢聲請簡易判決處刑；後者無相關影像，僅單一指訴，性騷擾犯罪嫌疑不足，為不起訴處分。

根據嘉義地檢署簡易判決處刑書，一7旬老翁於今年8月14日上午前往嘉義市一處檳榔攤，徒手抓住檳榔西施右手臂以拉近雙方距離，老翁再以右手觸摸其胸部，涉嫌性騷擾，檳榔西施憤而提告。

嘉檢表示，老翁辯稱，因坐輪椅害怕跌倒才會抓住檳榔西施，但透過監視器畫面，老翁已涉及性騷擾罪嫌，向嘉義地方法院聲請簡易判決處刑。

另外，根據嘉義地檢署不起訴處分書，這名老翁又於同年月20日上午至嘉義市一家量販店，涉嫌徒手觸摸女店員右肩及右胸上緣得逞，女店員提告，老翁辯稱，當時僅是拍女店員肩膀詢問某種商品陳列處，否認觸摸對方「右肩及右胸上緣」。

嘉檢表示，告訴人在警詢陳述「該處沒有監視器、沒有別人看到」等語，案件除告訴人單一指訴外，並無其他積極證據可佐證，認為老翁性騷擾犯罪嫌疑不足，為不起訴處分。（編輯：陳仁華）1141210