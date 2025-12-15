嘉市C肝完治糖尿病與代謝症候群成果亮眼 黃敏惠市長表揚醫療院所

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市衛生局與嘉義市診所協會共同舉辦頒獎典禮， 共有5家「C型肝炎平行轉診完治績效優良診所」、30家「糖尿病照護品質優良院所」及26家「代謝症候群防治績優診所」，黃敏惠市長肯定基層醫療長期投入市民健康的卓越貢獻，展現嘉義市「醫療之都」的堅實實力。

黃敏惠市長感謝所有醫療院所與市府攜手照顧市民健康，雲嘉南為C肝高盛行地區，嘉義市自108年起推動全民「SKTO」運動，S（screen）主動篩檢、K（know）知道結果、To（treat）積極治療，在市府與醫療院所及民間組織的合作下成效顯著。根據國健署資料，截至114年6月30日，嘉義市C肝篩檢率達86.3%全國第一，遠高於全國平均的69.9%，完治率更高達96.8%，再度寫下佳績。黃敏惠市長強調，這些成果象徵嘉義市民對健康防護的高度重視，也彰顯基層院所主動積極的努力。

▲嘉市C肝完治．糖尿病與代謝症候群主動篩檢、知道結果與積極治療，成果亮眼，市長黃敏惠肯定基層醫療長期投入市民健康的卓越貢獻。

衛生局廖育瑋局長表示，每一家獲獎醫療院所都象徵著其在第一線協助民眾克服健康行為困難，並以專業協助民眾改善生活方式、降低慢性病風險。未來衛生局將持續與基層醫療攜手合作，建立更完整的慢性病防治與健康促進網絡，共同守護全體市民的健康福祉。

衛生局表示，糖尿病為國人十大死因第5位，平均每 10 位成年人就有 1 人罹病。嘉義市目前由36家醫療機構共同組成「糖尿病共同照護網」，由醫師、護理師、營養師和藥師等組成專業團隊，協助患者進行血糖、血壓、飲食、運動、用藥等全方位管理，降低併發症風險。衛生局結合嘉義市醫師公會依據健保署與國健署相關數據，評選出6家績優醫院與24家診所，頒獎表揚其在糖尿病照護上的專業、投入與成效。

代謝症候群共五項危險因子，包括三高(高血壓、高血糖、高血脂)與二害(腰圍過粗、好的膽固醇不足)，符合其中三項或以上，就代表有代謝症候群。20至64歲族群的代謝症候群盛行率高達24.8%，其中男性（30.4%）更高於女性（19.7%）。為擴大服務量能，衛生局自113年起推動獎勵措施，將參與診所分為「新人組」及「永續組」，鼓勵持續投入照護工作。嘉義市94家可提供成人預防保健服務的診所中，目前已有57家醫療機構參與計畫，其中26家通過評核並獲頒「代謝症候群防治績優診所」殊榮，顯示嘉義市在慢性病防治網絡上持續深化。

嘉義市在2025《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查中，「醫療衛生」面向以亮眼的88.3%蟬聯全國第一，締造「五連霸」紀錄，更獲《遠見雜誌》盛讚為「醫療之都」。黃敏惠市長指出，這份榮耀屬於全體市民與每一位醫療人員，是多年努力深耕的成果。市府將持續秉持嘉義人特有的「有心（台語）」精神，專注每一項政策細節，打造健康共好的嘉義市，讓市民健康再＋1。（圖：劉芳妃翻攝）