嘉市YouBike強制投保 明年起上路

嘉義市政府積極推動綠色運具的公共運輸，自五年前啟用公共自行車YouBike2.0以來，使用人次持續提升，截至今年十二月，全市已建置二一六處租賃站點，累積騎乘人次突破八百七十萬，平均周轉率達每車四點二轉以上，顯見公共自行車已成為市民日常通勤與生活的重要交通工具。

市府參考各縣市納保執行經驗，為進一步確保市民騎乘安全，自明年一月一日起，嘉義市YouBike全車種（含YouBike2.0與電輔車2.0E），須完成「公共自行車傷害險」投保登錄後，方可進行租借。市府強調，公共自行車傷害險之保險費用由市府全額負擔，民眾無須自行支付任何費用，呼籲市民朋友儘早完成投保登錄，以保障自身騎乘權益。交通處長許啟明補充，公共自行車為嘉義市層級式公共運輸中「最後一哩路」的重要環節，為滿足民眾騎乘需求，持續評估加密站點或增加車輛，擴大服務路網，打造更加完善的綠色交通環境；進一步保障使用者騎乘安全，自啟用迄今，市府除為騎乘者投保公共自行車傷害險外，亦同步投保第三人責任險，提供更周全的保障。