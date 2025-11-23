嘉年華影城前深夜公然猥褻 農夫當街自淫遭判拘役30日

賴姓男子公然在影城脫下褲子打手槍，被嘉義地院法官判處拘役30日。資料照片

嘉義市知名的「嘉年華影城」外，9月4日深夜發生1起公然猥褻案。現年賴姓男子當晚 10 點多坐在影城前的休憩椅上，竟在來往民眾皆可清楚看見的情況下，脫下褲子露出下體，並以手反覆抽動方式進行自我性刺激，行為相當明顯，形同當街「表演」一般。過程中，一名女子正好從旁經過，當場目睹嚇愣，立即報警處理。

警方接獲通報後趕抵現場，當場制止賴男的不當行為，並將他帶回偵訊。賴男在調查時坦承犯行，沒有否認，他也無合理理由解釋，為何在公共空間從事猥褻行為；全案移送嘉義地檢署，檢察官依涉嫌公然猥褻罪，將賴男起訴。

案經嘉義地院審理，法官指出，案發地點位於人潮不斷的影城門口，不論鄰近行人或在場民眾都可能看見被告的猥褻舉動，該處屬於明顯的「不特定人可共見共聞」場合；且賴男在此公然暴露下體並手淫，具備「意圖供人觀覽」的犯意，已構成公然猥褻罪。

法院另審酌賴男僅有國小學歷、平日靠務農維生，經濟狀況普通，且到案後態度坦承無辯解，最終依公然猥褻罪判處拘役 30 日，可易科罰金。



