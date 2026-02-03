嘉惠基隆榮民眷 中華熱心發展協會捐贈愛心物資

【記者葉柏成／基隆報導】社團法人中華熱心發展協會今（3）日下午，於春節前寒冬送暖基隆，該協會由會員江緯文先生代表，捐贈基隆市榮服處愛心物資一批，並委由基隆市榮民服務處轉贈轄內亟需照顧的榮民眷，表達該協會的誠摯關懷，由處長方正代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品致申謝忱。

方正感謝中華熱心發展協會對榮服處推展服務照顧工作的長期支持，持續捐助榮服處物資；他表示，榮服處將不負所託，儘速將物資發送到需要的榮民眷手上，並轉達協會的大愛關懷。

《圖說》方正處長（右）代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品表達謝忱。〈基隆榮服處提供〉

方正指出，中華熱心發展協會係由一群志願役退伍軍官自發成立的公益社團，以照顧退除役官兵及其眷屬為主要宗旨，亦關懷社會上一般清寒弱勢民眾，該協會熱心公益，奉獻社會的善行義舉未曾間斷。