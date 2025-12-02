嘉明什麼味道？女醫吞吐後驚嘆：意猶未盡！男病患嚇臉紅硬壓私處

生活中心／王文承報導

一名30歲出頭的男子就診時提出精液味道如何？泌尿科醫師張美玉分享了自身經驗，指出精液帶有特殊腥味，但吞下去時會感到滑順，甚至有「意猶未盡」的感覺。（示意圖／PIXABAY）

部分情侶為了增添情趣，可能會嘗試較大膽的行為，例如吞精等，這也引起不少人好奇：男性精液究竟味道如何？對此，泌尿科醫師張美玉分享了一則案例。一名30歲出頭的男子就診時提出這個問題，表示女友曾嘗試一小口，結果崩潰直呼「超噁心」，讓他非常想搞清楚原因。張醫師也分享了自身經驗，指出精液帶有特殊腥味，但吞下去時會感到滑順，甚至有「意猶未盡」的感覺，貼文曝光後，引發網友熱議。

女醫親曝吞精經驗



張美玉在臉書發文表示，這名男子在初次就診時，正好剛交往女友，因此有些性相關的問題想請教醫師。當回診查看報告時，他突然問道：「精液是什麼味道？」讓她一時愣住，因為即便是女醫師，也不見得能妥善回答這類問題。

該男子進一步分享自己的經驗，透露女友曾嘗試一小口，結果瞬間崩潰，大喊「太噁了！太可怕了！」甚至因此七天食不下嚥，讓他好奇問題出在哪裡。

張美玉則分享了自己唯一的經驗。她指出，含在口中時分量不多，確實帶有特殊腥味，但經過喉嚨時有種滑順感；由於量少，吞下去後反而有「意猶未盡」的感覺。她幽默表示：「我們的個人經驗都太有限，如果有更多樣本參考，或許能提供更完整的體驗報告。」

貼文曝光後，引發網友熱議，「醫師真專業，為科研不怕挑戰」、「叫他自己嘗試不就知道了嗎？」、「男生的精液味道會受飲食影響，女性也一樣。」而PTT鄉民則表示，「女醫師好懂啊」、「第一次聽到用『意猶未盡』來形容精液」、「我女友之前吐過嘴裡，味道真的超噁，但她都吞得下去」。

